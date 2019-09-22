ОКР ответил на сведения о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов заявил, что сведения The Telegraph о возможном отстранении российской команды от Летней Олимпиады 2020 года в Токио являются слухами.

Выборнов заметил, что британские журналисты делают выводы только на основе постов Хайо Зеппельта в Twitter, передает «Р-Спорт».

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», – сказал Выборнов.

Он указал, что ОКР будет комментировать только официальную информацию.

В пятницу Зеппельт заявил о возможных манипуляциях с допингом со стороны России. После этого The Telegraph сообщила, что России якобы грозит отстранение от Олимпийских игр.