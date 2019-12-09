Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», – сказано в сообщении ВАДА.

Кроме того, исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, передает ТАСС.

Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на котором были рассмотрены рекомендации независимого комитета по соответствию относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прошло в понедельник в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

Ранее замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что ВАДА может отобрать у московской антидопинговой лаборатории право работы с допинг-пробами крови из-за того, что эксперты выявили незаконные манипуляции со старой базой данных.

5 декабря глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет обязан следовать решению ВАДА по России, так как это прописано в стандарте по соответствию.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

Исполком ВАДА, в который входят 12 членов, возглавляют руководитель агентства Крэйг Риди и член норвежского парламента Линда Хеллеланд. Исполком состоит из пяти представителей олимпийского движения (глава НОК Чехии Иржи Кейвал, вице-президент МОК Угур Эрденер, член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова, президент Международной федерации конного спорта Ингмар де Вос, президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта Франческо Риччи Битти) и пяти представителей правительств различных стран, включая вступающего в должность президента ВАДА c 1 января министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку.

Также в исполком ВАДА входят: японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Камеока Йоситами, министр молодежи и спорта Австралии Ричард Колбек, Амира Эль-Фадиль из Судана (комиссионер по социальным вопросам Африканского союза) и Андреа Сотомайор из Эквадора, возглавляющая Американский спортивный совет.

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