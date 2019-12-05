Глава МОК пообещал послушаться решения ВАДА по России

Международный олимпийский комитет (МОК) обязан следовать решению ВАДА по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, заявил глава МОК Томас Бах.

Он также отметил, что у МОК нет причин сомневаться в заявлениях Комитета по соответствию антидопингового агентства о манипуляциях в московской антидопинговой лаборатории, передает РИА «Новости».

«У нас нет причин сомневаться в заявлениях WADA, что после того как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет CRC. Эти манипуляции случились в 2018 году и самом начале 2019 года», – сказал Бах.

Он отметил, что нынешняя ситуация отличается от того, что было раньше.

«В 2016 году был доклад Ричарда Макларена за две-три недели до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, перед Играми в Корее в 2018 году был доклад Самуэля Шмида. Все они говорили о манипуляциях в антидопинговой системе России, о манипуляциях с конкретными данными конкретных атлетов на Играх в Сочи. Сейчас ситуация иная», – добавил Бах.

Он призвал дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по поводу возможного переноса международных турниров из России.

«Не буду спекулировать, на что распространяется решение ВАДА. Я не в том положении, я не знаю деталей, какое решение примет ВАДА. Надо ждать. Надеюсь, что ВАДА прояснит 9 декабря, на какие события распространяется их решение и по какой причине. Это все в руках ВАДА и CRC», – сказал Бах.

Напомним, в конце ноября комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, также было предложено запретить поднятие российского флага на крупных международных турнирах. Причиной являются якобы манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на специальном заседании 9 декабря.

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