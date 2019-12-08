Россию могут лишить единственной аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может отобрать у московской антидопинговой лаборатории право работы с допинг-пробами крови из-за того, что эксперты выявили незаконные манипуляции со старой базой данных, заявила замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Эта угроза лишения очень реальна. У нас сейчас есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями, но ни в одну из них нельзя пока доставить кровь в течение 24 часов после ее забора. А для паспорта крови этот анализ имеет очень короткий срок хранения», – передает слова Пахноцкой ТАСС.

Она добавила, что в странах, с которыми у России единое таможенное пространство, нет антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА. В связи с этим придется думать о том, как оперативно доставлять пробы крови в Европу.

«Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже», – добавила она.

При этом сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Между тем, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо к главе Всемирного антидопингового агентства Крейгу Риди. В нем он призвал его не допустить необоснованных ограничений в отношении «чистых» российских спортсменов.

«Как президент Международной федерации фехтования, я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года. Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии», – написал Усманов.

Он указал, что комитет по соответствию ВАДА признал невиновность Олимпийского комитета России, однако одновременно предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях. Это, считает Усманов, поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран.

«Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена», – подчеркнул Усманов.

Он заявил, что «беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание» и применение новых санкций за одно и то же нарушение.

«Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений», – написал Усманов.

Также стало известно, что председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийская чемпионка Софья Великая покинет свою должность из-за риска попасть под ограничения ВАДА как член Исполкома ОКР, сообщает «Коммерсант».

«Как член Исполкома, она, получается, тоже может попасть под предполагаемые ограничения со стороны WADA, что категорически противоречит позиции МОК в том, что спортсмены – главная движущая сила олимпийского движения, и их права должны соблюдаться. Причем санкции в отношении Исполкома ОКР предлагаются именно коллективные», – отметил господин Поздняков.

Он добавил, что происходит «прямое вмешательство в автономию олимпийского движения», в связи с чем ОКР намерен отстаивать права спортсменов и своих членов законными методами.

Напомним, в конце ноября комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, также было предложено запретить поднятие российского флага на крупных международных турнирах из-за якобы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на специальном заседании 9 декабря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД