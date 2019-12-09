ВАДА потребовало запретить команду «Олимпийских атлетов из России»

На Олимпиаде российские спортсмены не смогут выступать в команде «Олимпийских атлетов из России», как это было на Играх в Пхенчхане в 2018 году, сообщил глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.

«Нет, они нейтральные атлеты, а значит, не представители какой-либо страны, не представители России», – передает его слова «Интерфакс».

Команда «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) выступала в Пхенчхане под олимпийским флагом.

Напомним, в понедельник в швейцарском городе Лозанна ВАДА приняло единогласное решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе от Олимпиад и чемпионатов мира. Также у России требуют отнять уже полученные ей турниры.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что МОК прислушается к решению ВАДА по российским спортсменам.

В то же врем Тейлор заявил, что санкции могут не успеть вступить в силу до летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, могут ли спортивные федерации отказаться выполнять решение ВАДА.

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