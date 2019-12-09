У сборной России появился шанс выступить на Олимпиаде в Токио под своим флагом

Санкции в отношении российского спорта могут не успеть вступить в силу до летней Олимпиады 2020 года в Токио, заявил глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.

«Я не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио. Так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года», – передает его слова ТАСС.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Международный олимпийский комитет не изменит отношения к российским спортсменам, так как представители МОК занимают половину совета ВАДА.

Напомним, в понедельник в швейцарском городе Лозанна ВАДА приняло единогласное решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе от Олимпиад и чемпионатов мира.

Также ВАДА потребовало отнять у России уже полученные ей международные турниры.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, могут ли спортивные федерации отказаться выполнять решения ВАДА.

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