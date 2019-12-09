Ганус: МОК не может не прислушаться к решению ВАДА по России

Международный олимпийский комитет не изменит отношения к российским спортсменам, так как половина членов совета ВАДА – представители МОК, заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

9 декабря в швейцарском городе Лозанна Всемирное антидопинговое агентство приняло единогласное решение отстранить российскую сборную от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

«Исходя из того, что состав учредителей ВАДА на 50% состоит из представителей МОК, Международный комитет просто не сможет не прислушаться, так как решение Всемирного антидопингового агентства было единогласным. Весь мир, к сожалению, проголосовал против нашей ситуации», – говорит Ганус.

Глава РУСАДА отмечает, что решение полностью основывается на Кодексе по соответствию подписавших сторон.

«Почему я бил в колокола и призывал всех к серьезному отношению к этому. То есть комитет по соответствию дал свои рекомендации исключительно на основании 11 главы стандарта, которую мы печатали тиражами и распространяли, чтобы все понимали, что это такое и насколько серьезно», – рассказывает Ганус.

Ранее российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина осудила решение ВАДА наказать Россию, а также выказала надежду на то, что МОК не прислушается к Всемирному антидопинговому агентству, когда будет выносить свое решение.

Также в Госдуме и Совфеде прокомментировали отстранение сборной России сказав, что это серьезный удар по российскому спорту.