Хоркина осудила решение ВАДА наказать Россию на четыре года

Решение ВАДА было несправедливым, но последнее слово остается за МОК, и есть надежда, что оно будет в пользу российских спортсменов, рассказала газете ВЗГЛЯД гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России на четыре года от участия во всех крупных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Также стране хотят запретить принимать подобные турниры.

«Это несправедливое решение хотя бы потому, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе выступали спортсмены, которые имели очень серьезные проблемы с антидопинговыми правилами, но при этом выступали и завоевывали золотые медали. Их не наказывали и не отстраняли пожизненно. Жить по двойным стандартам, мягко говоря, неправильно. Почему к одним применяются одни правила, к другим – другие? Это просто дискредитирующая организация», – говорит Хоркина.

Гимнастка предполагает, что МОК наверняка примет какие-то рекомендации ВАДА, но не все. «Я надеюсь, что последнее слово от Международного олимпийского комитета будет в пользу нас, только нужно дождаться, когда они решатся на это. По крайней мере, я очень верю в такое решение», – комментирует Хоркина.

Также гимнастка считает, что всем уполномоченным по данному вопросу стоит сесть за одним столом и договориться об общих правилах, по которым дальше жить. Не смотреть на страны и национальности, а просто выносить справедливые решения.

Ранее, 5 декабря, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что МОК будет вынужден последовать решению ВАДА в вопросе об отстранении России, так как это прописано в стандарте по соответствию.

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