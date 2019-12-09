В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту

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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 годаФото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на этом не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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              НОВОСТЬ ЧАСА:В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту
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              В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту

                 9 декабря 2019, 13:51
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

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              Российские депутаты и сенаторы прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.

              Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал разобраться с российскими чиновниками, отвечающими за антидопинговую политику, поскольку их «огрехи и промахи» позволяют ВАДА разворачивать кампанию против России.

              «Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений ВАДА. Но нам необходимо разобраться с теми, кто отвечает у нас за антидопинговую политику, и, получается, не очень хорошо отвечает, раз создает поводы для таких решений ВАДА», – заявил Климов, передает РИА «Новости».

              По его словам, еще два года назад было очевидно, что ВАДА «не отстанет» от России и будет использовать ее любые «огрехи и промахи», чтобы развернуть против нее кампанию и «использовать происходящее уже совсем не в спортивных целях».

              В свою очередь вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев назвал решение ВАДА серьезным ударом по российскому спорту. «Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жесткая реакция со стороны власти нашей страны, и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день – навести порядок в этой области в России», – сказал Лебедев.

              Глава профильного социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал в судебном порядке отстаивать права «чистых» спортсменов. «Как-то уж системно взялись за Россию, и эта нелюбовь уже перерастает в злопамятство и преследование нашей страны, уподобляется системе односторонних санкций против РФ», – сказал Рязанский.

              Он подчеркнул, что «нужно оспаривать в судебном порядке право «чистых» спортсменов участвовать в соревнованиях, если их интересы будут нарушены». Парламентарий убежден, что ответственность должны нести только виновные лица, «нельзя наказывать целое государство, российский спорт в целом».

              В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявил, что Россия в любом случае обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения ВАДА, передает ТАСС. Она также предположила, что проведение в России чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено.

              В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

              Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

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