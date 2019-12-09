В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту

Российские депутаты и сенаторы прокомментировали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал разобраться с российскими чиновниками, отвечающими за антидопинговую политику, поскольку их «огрехи и промахи» позволяют ВАДА разворачивать кампанию против России.

«Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений ВАДА. Но нам необходимо разобраться с теми, кто отвечает у нас за антидопинговую политику, и, получается, не очень хорошо отвечает, раз создает поводы для таких решений ВАДА», – заявил Климов, передает РИА «Новости».

По его словам, еще два года назад было очевидно, что ВАДА «не отстанет» от России и будет использовать ее любые «огрехи и промахи», чтобы развернуть против нее кампанию и «использовать происходящее уже совсем не в спортивных целях».

В свою очередь вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев назвал решение ВАДА серьезным ударом по российскому спорту. «Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жесткая реакция со стороны власти нашей страны, и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день – навести порядок в этой области в России», – сказал Лебедев.

Глава профильного социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал в судебном порядке отстаивать права «чистых» спортсменов. «Как-то уж системно взялись за Россию, и эта нелюбовь уже перерастает в злопамятство и преследование нашей страны, уподобляется системе односторонних санкций против РФ», – сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что «нужно оспаривать в судебном порядке право «чистых» спортсменов участвовать в соревнованиях, если их интересы будут нарушены». Парламентарий убежден, что ответственность должны нести только виновные лица, «нельзя наказывать целое государство, российский спорт в целом».

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявил, что Россия в любом случае обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения ВАДА, передает ТАСС. Она также предположила, что проведение в России чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

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