РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) решил, что на ближайших Олимпийских играх и чемпионатах мира смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил РИА «Новости», что исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию ВАДА по российскому вопросу. РУСАДА признано не соответствующим антидопинговому кодексу.

Он также уточнил, что российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса ВАДА.

В свою очередь заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение ВАДА по России, передает ТАСС.

Ближайшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, а следующая зимняя Олимпиада и Паралимпиада состоятся в 2022 году в Пекине.

В России в течение ближайших четырех лет были запланированы следующие крупные международные соревнования: три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов чемпионата Европы-2020 по футболу, чемпионат мира по санному спорту-2020, Всемирная шахматная олимпиада-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом-2020, чемпионат Европы по скалолазанию-2020, чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2020, финал футбольной Лиги чемпионов-2021, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде-2021, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2021, чемпионат мира по пляжному футболу-2021, мужской чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по спортивной борьбе-2022, летняя Универсиада-2023, чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд-2023, чемпионат Европы по водным видам спорта-2024, шахматы: турнир претендентов-2020, матч за звание чемпионки мира-2020, чемпионат Европы по самбо-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом-2021.

Кроме этого Россия подала заявки на проведение Кубка мира по баскетболу среди женщин-2022, Суперкубка УЕФА-2023 по футболу, чемпионата Европы по гандболу среди женщин-2024, чемпионат мира по фристайлу и сноуборду-2025.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

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