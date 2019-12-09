ВАДА потребовало отнять у России международные турниры

Спортивные международные федерации обязаны лишить Россию турниров, на которые она уже получила право проведение, заявил председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор.

«Соответствующие федерации обязаны лишить Россию турниров, права на проведение которых уже получены, здесь нет иных вариантов», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Тейлор также заявил, что Россия выступит на чемпионате мира по футболу в 2022 году под нейтральным флагом, если отберется туда.

25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА принял решение согласиться с рекомендациями комитета по соответствию. Россию лишили права участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение четырех лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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