Какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия?

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 9 декабря может вынести тотальный «бан» российскому спорту – на 4 года сборные страны лишатся возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Это произойдет, если исполком ВАДА прислушается к своему комитету по соответствию и признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим своему кодексу. Вероятнее всего, так и случится – ранее исполком никогда против комитета не шел.

Немного предыстории. В сентябре 2018-го, после нескольких лет мытарств, РУСАДА смогло добиться восстановления своего статуса, но при условии, что передаст ВАДА пробы атлетов и данные из московской лаборатории за последние несколько лет. Все передали, но возникла проблема: из базы данных исчезла информация по некоторым спортсменам и пробам. В ВАДА от российских спортивных властей потребовали объяснений. Судя по всему, доводы оказались неубедительными, раз комитет по соответствию решил забанить страну сразу на 4 года.

Что будет дальше

9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА. Он рассмотрит все доводы и предложения комиссии по соответствию и примет решение. Если РУСАДА лишат статуса, российскому агентству направят формальное письмо об этом. У РУСАДА будет 21 день, чтобы согласиться или не согласиться с доводами ВАДА. Если российское агентство не соглашается, дело передают в Спортивный арбитраж в Лозанне, который будет разбираться. Но более вероятно, что РУСАДА согласится – это видно по высказываниям гендиректора агентства Юрия Гануса. Ганус со своей командой потратили последние 2 года исключительно на то, чтобы восстановить РУСАДА – а тут снова такое. Так что не удивительно, что глава РУСАДА, опустив, похоже, руки, совершенно перестал стесняться в выражениях.

Официально агентство снова лишится статуса сразу после того, как либо само признает свою вину, либо это сделает CAS. Затем все международные спортивные федерации, подписавшие кодекс ВАДА, должны принять информацию к сведению, а затем (возможно) ввести меры.

Что касается «мер», здесь все не так просто. Но сначала перечислим крупнейшие турниры, которые планируются в России в ближайшие 4 года:

– чемпионат мира по санному спорту. Февраль 2020 года, Сочи;

– чемпионат Европы по футболу. В июне-июле 2020 года Санкт-Петербург примет 4 матча турнира;

– финал Лиги чемпионов по футболу. 29 мая 2021 года, Санкт-Петербург;

– чемпионат мира по пляжному футболу. Июль 2021 года, Москва;

– чемпионат мира по бенди. Март-апрель 2020 года, Иркутск;

– чемпионат мира по волейболу. Август-сентябрь 2022 года, 10 городов;

– чемпионат мира по хоккею. Май 2023 года, Санкт-Петербург;

– летняя Универсиада. Август 2023 года, Екатеринбург;

– чемпионат Европы по водным видам спорта. 2024 год, Нижний Новгород;

Так вот, что касается мер. И хотя британские и даже американские СМИ, а вслед за ними и российские накрыла волна легкой истерии относительного того, что «россиян никуда не допустят» и «отовсюду исключат», а также отберут у страны турниры, надо сказать, что все не так чтобы очень плохо.

Дело в том, что нынешняя версия Кодекса ВАДА, можно сказать, порядком устарела – она начала действовать в 2015 году, и все «российские» события, произошедшие с тех пор, продемонстрировали ее некомпетентность. Прежде всего, там не говорится о каких-либо санкциях в отношении стран – и это, конечно, хорошо. Лишь о мерах к отдельным спортсменам, федерациям и антидопинговым агентствам. То есть если спортсмены нарушили антидопинговые правила – санкции такие-то, если федерации – такие-то, если антидопинговые агентства – такие-то.

А будут ли дисквалификации?

Дело в том, что ни один из подобных документов сейчас не говорит о том, что федерация или организатор соревнований, равно как и национальный олимпийский комитет, обязан дисквалифицировать сборную или перенести уже утвержденный турнир в другое место. Исключение – Олимпийские игры. Здесь все чуть сложнее. Международный олимпийский комитет – один из учредителей ВАДА, и в Олимпийской хартии есть пункты (например, правило №40), которые действительно могут привести к отстранению сборной от Олимпиады. В Пхенчхане мы это уже видели – и вероятнее всего, это произойдет и в Токио (2020), и в Пекине (2022). К сожалению.

По поводу других турниров – например, чемпионатов Европы и мира по футболу, плаванию, хоккею – здесь решение принимает либо федерация, либо организатор соревнования, последнее слово за ними. И если за российскими футболистами, пловцами или хоккеистами не было в последнее время многочисленных допинг-случаев, никаких оснований для отстранения всей команды нет.

То же в общих чертах касается и проведения уже утвержденных на территории России международных турниров. Есть всего два документа, затрагивающих эту тему.

Один – непосредственно Кодекс ВАДА, он содержит пункт 11.3 – там говорится, что организатор соревнований (в случае с футбольным чемпионатом Европы это, к примеру, УЕФА), за нарушение антидопинговых правил может применить к команде более строгие санкции. Какие конкретно, не говорится. То есть если массовых нарушений нет, то и турниру ничего не грозит.

Второй – это кодекс для подписантов (в их число входят почти все спортивные федерации, в том числе ФИФА, и антидопинговые агентства). Именно выдержкой из него оперировал автор статьи в The New York Times, где говорилось о том, что Санкт-Петербург могут лишить Евро-2020. В кодексе есть пункт 11.1.1.5 с такими словами: «Если страна уже получила право на проведение чемпионата мира или другого международного турнира, подписант, предоставивший это право, должен понять, может ли он легально отобрать его, если это возможно, и передать другой стране. Если это законно и возможно, то это следует сделать».

Второй документ действительно может быть опасен для некоторых турниров. Но в кодексе ничего не говорится о критериях законности/незаконности, равно как и об обязанности федераций-организаторов отчитываться перед ВАДА о своих усилиях по переносу турнира. Проще говоря, кто захочет – перенесет. А не захочет – и ладно.

У ВАДА есть только один реальный инструмент давления на спортивные федерации в таком случае – их тоже могут признать не соответствующими кодексу, как и РУСАДА. Для них это смерти подобно – вид спорта сразу исключат из Олимпиады, рейтинги и доходы, конечно, упадут. Но подобного, по крайней мере среди крупных федераций, пока не случалось. А волейбольная, футбольная и хоккейная федерации слишком мощны, чтобы ВАДА могла им чем-то угрожать - отпор может быть слишком силен.

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