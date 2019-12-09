Могут ли спортивные федерации отказаться выполнять решения ВАДА?

Могут.

Исполком ВАДА решил лишить Российское антидопинговое агентство статуса на 4 года. Попутно члены комитета смело заявили, что сборная России, таким образом, лишается возможности выступать на всех крупнейших спортивных событиях мира под своим флагом – Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира. То же самое касается и проведения таких турниров на российской земле.

Чемпионаты Европы снисходительно в этот список не включили. Говоря о футболе, будущий глава ВАДА Витольд Банька заявил, что Россия, «вероятнее всего», сможет провести матчи чемпионата Европы-2020 (3 игры должны пройти в Санкт-Петербурге).

«Россия не сможет организовывать никакие мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира», – заявил он, уточнив, что чемпионат Европы в этот список не входит.

Наиболее показательны здесь слова «вероятнее всего». Они говорят о том, что в WADA и сами не знают, какие турниры они требуют запретить и куда закрыть спортсменам доступ.

Дело в том, что с уверенностью утверждать о грядущем запрете можно лишь в отношении Олимпийских игр. МОК – один из учредителей ВАДА, и в Олимпийской хартии есть статья (#40), позволяющая отстранить сборную страны от участия в Играх из-за допинговых нарушений. Кроме того, новый скандал, разразившийся уже после восстановления олимпийской России, совсем не добавил россиянам вистов в глазах руководства МОК. Там уже заявили, что поддержат любое решение ВАДА. Оставив, правда, лазейку – если Россия восстановит удаленные данные, статус РУСАДА могут вернуть. Теоретически.

Что же касается неолимпийских турниров, здесь все совсем не так однозначно. У ВАДА, по сути, нет никакого права указывать спортивным федерациям, что они могут, а чего не могут делать. У агентства есть несколько документов, так называемых «кодексов», которые, в теории, должны соблюдать все подписавшие их федерации. К нынешнему российскому делу напрямую относится только кодекс для «подписантов». Относительно проведения турниров там есть пункт 11.1.1.5 с такими словами: «Если страна уже получила право на проведение чемпионата мира или другого международного турнира, подписант, предоставивший это право, должен понять, может ли он легально отобрать его, если это возможно, и передать другой стране. Если это законно и возможно, то это следует сделать».

А что касается допуска спортсменов, там и вовсе нет слов, требующих от федераций-организаторов турниров отстранять всю сборную. Есть лишь обтекаемые фразы (пункт 11.3 Кодекса ВАДА) о том, что в отдельных случаях можно рассмотреть более суровое наказание. Но и эти слова относятся прежде всего к мерам по отдельным спортсменам – то есть если трех игроков сборной, например, по гандболу уличили в допинге, федерация может (но не обязана) отстранить всю команду от турнира. Это можно сделать, но по желанию.

С какой стати та же ФИФА, которую усиленно просят выкинуть сборную России с чемпионата мира-2022 в Катаре (а американские СМИ уже считают это свершившимся фактом), должна будет отстранять команду от турнира, если у нее не было ни одного известного допинг-нарушения за все последние годы? Или лишать россиян московского чемпионата мира по пляжному футболу-2021? Обижать «пляжников», недавних чемпионов мира, тоже нет никаких оснований. У ФИФА есть своя допинг-служба, свои правила на этот счет, и она не подписывала Кодекс, требующий от нее пойти на подобные санкции. Тот же, что подписывала, пойти на них рекомендует, а не обязывает.

Касается это и любой другой спортивной федерации. Не считая разве что совсем уязвимых – со множеством недавних допинг-скандалов за спиной, как Международную федерацию тяжелой атлетики, например. WADA может признать их не соответствующими кодексу, что автоматически вычеркнет их вид спорта из представленных на Олимпийских играх. Для тех же, кто вроде ФИФА или хоккейной ИИХФ, более-менее крепко стоит на ногах, призывы ВАДА – что укус комара. Президент ИИХФ уже высказался насчет чемпионата мира 2023 года, который примет Санкт-Петербург. По его словам, перенести турнир будет «почти нереально». В большинстве случаев формулировки федераций могут быть схожими: раз «кодекс для подписантов» позволяет сослаться на «невозможность» законно перенести турнир, то почему бы этого не сделать. Даже несмотря на громкое заявление ВАДА о том, что они «обязаны» лишить Россию соревнований. На самом деле нет, не обязаны. Просто агентство слишком много на себя берет.

Другое дело, что на подходе новый всемирный антидопинговый кодекс. С его помощью агентство действительно может получить конкретные рычаги для давления на мировой спорт. Однако у федераций пока еще есть выбор, подписывать ли его. В скором времени они, правда, могут лишиться и этого права – влияние ВАДА с каждым годом все растет, и российский допинг-скандал, к сожалению, сделал для этого куда больше, чем любая другая история последних лет.

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