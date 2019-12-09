Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил вице-премьера России Ольгу Голодец донести позицию о необходимости обжалования решения ВАДА до ответственных за это спортивных структур.

Медведев также подчеркнул, что нельзя отрицать существование значительных проблем с допингом в российском спортивном сообществе.

«Нельзя отрицать, что в спортивном сообществе в России пока существуют значительные проблемы с допингом», – сказал премьер, сообщают РИА «Новости».

Глава правительства подчеркнул, что это наводит на мысль о продолжении антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.

Он также добавил, что спортивные организации должны продумать шаги по обжалованию решения ВАДА.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

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