Захарова назвала Олимпиаду местом информационной борьбы Запада

Стартовавшие 4 февраля в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры вновь оказались в центре политической и информационной борьбы, которую проводит западное сообщество, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

На вопрос ведущей, остается ли сегодня Олимпиада местом политической и информационной борьбы, дипломат ответила утвердительно. «Конечно. Начиная от обложек журналов до Олимпиады [и заканчивая] проведением кампаний по каким-то точечным и не имеющим отношения к Олимпийским играм темам, но явно [существующим] в контексте», – передает ТАСС заявление Захаровой в эфире «России-24».

Дипломат также указала в этой связи на «избирательный подход» западных партнеров в правочеловеческой проблематике и гуманитарных вопросах, которые увязываются ими с проведением Олимпийских игр в тех странах, которые «почему-то Соединенные Штаты и западное сообщество считают неправильным местом для проведения Олимпиады». «Каждый раз одно и то же», – заключила она.

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.