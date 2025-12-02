Международные наблюдатели признали выборы в Киргизии прозрачными и технологичными

Tекст: Елизавета Шишкова

Выборы в Киргизии были признаны прозрачными и технологичными международными наблюдателями от ШОС, МПА СНГ и Общественной палаты РФ, сообщает НОМ.

На избирательных участках применялись видеонаблюдение и биометрическая идентификация, что обеспечило высокий уровень безопасности процедуры. Особое внимание уделялось информированию граждан, поддержке людей с ограниченными возможностями и разъяснительной работе.

Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова указала на технологичность и открытость процесса: «На всех участках, где мы проводили наблюдение, были установлены видеокамеры, находились наблюдатели от кандидатов и общественных организаций». Она также подчеркнула, что дистанционное электронное голосование и получение идентификационных карт позволили расширить доступ к избирательному процессу для большинства граждан Республики.

Заместитель председателя Корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков отметил наличие разъяснительных материалов и информационных стендов на участках, а также поддержку людей с особыми потребностями, например, наличие материалов со шрифтом Брайля. Среда на избирательных участках, по его словам, способствовала пониманию новых процедур, а технологические решения воспринимались гражданами позитивно.

Миссия СНГ посетила свыше 600 участков, включая зарубежные, и признала выборы открытыми, конкурентными и соответствующими демократическим стандартам. По наблюдениям экспертов НОМ, была обеспечена высокая явка, особую активность проявили молодежь и семьи, а также участникам было предоставлено полное информирование о ходе голосования и возможностях для всех групп.

По словам политолога Бакыт Бакытаева, парламент Кыргызстана сохраняет поддержку действующей политической линии, а экономическая политика продолжает развиваться. Исследователь Дарья Сапрынская отметила, что новый состав киргизского парламента отличается большей технократичностью, число представителей из сферы исполнительной власти и бизнеса увеличилось, что приведет к более прикладному управленческому стилю.