В Нижегородской области потребовали закрыть дом престарелых после гибели женщины

Tекст: Дарья Григоренко

Нижегородская прокуратура направила в суд иск с требованием закрыть частный пансионат «Уютный дом» в Арзамасе. Поводом для обращения послужила смерть одной из постоялиц учреждения, передает РИА «Новости».

«Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного социального учреждения», – сообщили в пресс-службе ведомства. Предварительно установлено, что ненадлежащий уход за пожилыми людьми мог стать причиной смерти женщины после ее госпитализации.

Ситуация также привлекла внимание правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о плохом уходе за пенсионерами в Арзамасе. Ранее в социальных сетях появились сообщения об ухудшении здоровья постояльцев и конфликтах между сотрудниками пансионата и родственниками пациентов.

Следственное управление СК России по Нижегородской области уже организовало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале три постояльца московского пансионата скончались от пневмонии.

Незадолго до этого с признаками инфекции в больницу доставили десять пожилых людей из частного учреждения в Красной Пахре.

В прошлом году прокуратура Петербурга через суд потребовала закрыть пансионат для пожилых из-за грубых нарушений.