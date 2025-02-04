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Нетаньяху решил попросить у Трампа оружие для удара по Ирану
Нетаньяху решил попросить у Трампа вооружения для атаки на ядерные объекты Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки вооружений для удара по иранским ядерным объектам, если провалятся дипломатические переговоры, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Как передает ТАСС, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен убедить его поставить вооружения для израильской армии. Эти вооружения необходимы для уничтожения иранских ядерных объектов, находящихся глубоко под землей.
По данным источников, удар может быть нанесен в случае провала дипломатических усилий по разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ранее, 3 февраля, журнал Foreign Affairs предположил, что Трамп, скорее всего, разрешит Израилю провести атаку на Иран.
Тем не менее портал отмечает, что Трамп выразил желание заключить с Ираном соглашение, которое исключило бы необходимость военных действий Израиля. Также на переговорах будет обсуждаться возможная нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. В Белом доме встреча Трампа и Нетаньяху запланирована на 4 февраля.
Ранее Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки авиабомб.
Между тем в МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня, 3 февраля. В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.