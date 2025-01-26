Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!9 комментариев
Нетаньяху поблагодарил Трампа за снятие ограничений на поставки бомб
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб, заявив о важности этого шага для безопасности страны.
Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых бомб, передает РИА «Новости», это решение было воспринято в Израиле как значимый шаг на пути укрепления безопасности страны.
В опубликованном заявлении премьер-министр отметил, что благодарит президента Трампа за выполнение обещаний по обеспечению Израиля нужными средствами для самозащиты. Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг поможет Израилю противостоять общим угрозам и обеспечивать мир и процветание в регионе.
Накануне Трампа снял запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при экс-президенте США Джо Байдене.