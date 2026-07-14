Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Кремль опроверг слухи о неравных отношениях Москвы и Пекина
Песков назвал ошибочной характеристику России как младшего партнера Китая
Взаимодействие Москвы и Пекина строится исключительно на принципах равноправия и учета взаимных интересов, исключая любое подчиненное положение одной из сторон, подчеркнули в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal о мнимом дисбалансе в российско-китайском сотрудничестве. Он категорически отверг подобные утверждения западной прессы, передает ТАСС.
«Отношения между Россией и КНР основаны на принципе равенства», – подчеркнул представитель Кремля. По его словам, этот подход учитывает интересы обеих сторон, поэтому любые попытки назвать Москву младшим партнером в корне неверны.
В министерстве иностранных дел Китая также подтвердили наличие тесного взаимодействия в различных сферах. Дипломаты обратили внимание на высокий уровень взаимного доверия и крепкую дружбу между лидерами двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал самостоятельный характер взаимодействия Москвы и Пекина.
Позже президент России Владимир Путин оценил сотрудничество двух стран в качестве идеального формата равноправного диалога. А председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул приверженность государств духу равноправия и честности.