Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов

Tекст: Дарья Григоренко

«Леонов скончался», – сказал источник, передает ТАСС.

Леонов занимал пост генерального директора и генерального конструктора НПО машиностроения, одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

Под руководством Леонова были созданы важнейшие разработки для оборонной промышленности, включая гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Кроме того, предприятие занимается выпуском радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. Окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» и с 1975 года работал в НПО машиностроения, пройдя путь от инженера-конструктора до главы предприятия.

Леонов был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой МГТУ имени Баумана. Он удостоен Премии правительства РФ, звания заслуженного машиностроителя РФ, награжден почетной грамотой правительства и различными государственными наградами.

Напомним, в конце января умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков.

