  • Новость часаСША решили ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
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    При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок
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    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

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    3 июня 2024, 22:14 • Новости дня

    В России решили научить русскому языку детей мигрантов

    В России анонсировали дополнительное обучение русскому языку детей мигрантов

    Tекст: Максим Попов

    В России могут ввести дополнительное обучение русскому языку детей мигрантов, а также специально для них организовать адаптационные курсы на базе общеобразовательных учреждений. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

    Как отмечено в тексте документа, довольно часто у несовершеннолетних мигрантов и их родителей отсутствует мотивация к изучению русского языка. Они не принимают российскую культуру и традиционные нормы поведения. При этом наблюдается несоответствие между уровнем знаний, полученных в стране исхода, и российским образовательными стандартами, передает ТАСС текст доклада.

    В качестве рекомендаций по решению этих проблем было указано в первую очередь на необходимость корректировки действующего законодательства в сферах образования и миграционной политики с учетом потребности в повышении уровня владения русским языком, говорится в тексте доклада.

    Как сообщалось ранее, президент Путин на встрече с детским омбудсменом  Львовой-Беловой назвал безобразием действия органов опеки из-за сломавшейся печки в доме.



    3 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot

    МИД: Россия нейтрализует угрозы, вызванные поставками ЗРК Patriot Киеву

    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с возможным применением Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

    Грушко подчеркнул, что западные страны идут по пути эскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны Германии допустили, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.

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    3 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам

    Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, включая российских

    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам
    @ Jutta Prechtel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не намеревался преследовать журналистов, в том числе российских.

    «Я сын журналиста, и мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», – приводит его слова Ura.ru. Заявление Клуни опубликовано в его соцсетях.

    Клуни настаивает на том, что появившиеся в СМИ сообщения недостоверны. По его словам, организация «никогда не будет выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда».

    «У нас большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы», – подчеркнул актер.

    Между тем в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержались от оценки инициативы Фонда Клуни об аресте находящихся за рубежом российских журналистов. Там заявили, что подобной информацией не располагают, передает ТАСС.

    Напомним, ранее в Фонде Клуни заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. В том числе фонд намеревался обращаться в МУС.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов.

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    3 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Китай заявил, что не участвует в конференции по Украине, так как не обеспечены ключевые факторы

    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Она напомнила, что, как неоднократно подчеркивала китайская сторона, конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и российская, и украинская стороны. Все мирные проекты, по ее словам, должны обсуждаться справедливо, а все стороны должны принимать участие на равноправной основе, передает ТАСС заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.

    Мао Нин подчеркнула, что без соблюдения этих трех важных факторов Китаю будет сложно принимать участие в этой конференции.

    Форум в Швейцарии, однако, не станет «площадкой, способствующей усилению конфронтации», полагает официальный представитель МИД КНР.

    Москва ранее призывала страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

    Целью мероприятия, как неоднократно подчеркивала российская сторона, является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

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    3 июня 2024, 08:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

    Алаудинов: Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

    Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Спецназ «Ахмат» никогда не был во втором эшелоне и сейчас подразделение переброшено на Харьковское направление в зоне проведения СВО, сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что это направление в настоящее время является наиболее важным, передает РИА «Новости».

    Бойцы, по его словам, переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к штурмовым действиям, а также «приняли участки», которые нужно было прикрыть, чтобы предотвратить диверсионно-террористическую работу со стороны противника.

    Ранее Алаудинов сообщал, что во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии для съемок роликов о «победах» ВСУ.

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    3 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых

    Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году

    Япония впервые за три года получила у России квоты на вылов лососевых
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и японская стороны впервые за три года провели переговоры по квотам на вылов лосося для японских рыбаков в российской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и согласовали объемы этих квот, сообщило управление по рыболовству Японии.

    Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.

    В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.


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    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу

    Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу
    @ Anatoliy Volkov/Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    После потери Днепрогэса Украина теряет возможность корректировать напряжение в электросети. Более того, противник вряд ли сможет компенсировать дефицит электроэнергии с помощью ТЭС, АЭС и ветрогенераторов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее руководство «Укрэнерго» пожаловалось на то, что Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении».

    «Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.

    Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.

    «Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.

    «Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.

    «Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.

    Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.

    На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.

    Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.

    Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.

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    3 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам

    Reuters: Китай хочет поставок газа по «Силе Сибири – 2» по сильно субсидируемым внутрироссийским ценам

    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке по внутрироссийским ценам, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией, пишут западные СМИ.

    Источники Reuters утверждают, что Китай запросил у России цену, «близкую к сильно субсидируемым» внутрироссийским ценам. При этом китайская сторона согласна покупать «лишь малую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», сообщает агентство.

    Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» ведутся между Россией и Китаем уже много лет. Как сообщал в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, стороны намерены заключить контракт по проекту «в ближайшем будущем».

    Ранее британские СМИ писали, что, помимо темы поставок газа, обсуждались также вопросы усиления присутствия китайских банков в РФ и участие Пекина в саммите по Украине в Швейцарии. По этим темам, как сообщала FT, России и Китаю удалось достичь прорыва.

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    3 июня 2024, 06:16 • Новости дня
    Российские военные сбили украинский вертолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет ЗРК «Тор-М2» Западной группировки уничтожил вертолет ВСУ, сообщило Минобороны России.

    «За последний месяц данным расчетом ЗРК «Тор-М2» поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен вертолет ВСУ на расстоянии около 30 км», – приводит сообщение Минобороны ТАСС

    Также в Минобороны сообщили, что расчеты ЗРК «Тор-М2» ведут мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 км вокруг боевой машины. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, не отвечающий на запрос «свой – чужой», расчеты берут его на сопровождение и в любой момент готовы уничтожить.

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    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 03:10 • Новости дня
    Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
    Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США и вероятный кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

    Во время турнира UFC в США Нурмагомедов, который выступал в роли секунданта бойца Ислама Махачева, поговорил с Трампом, присутствовавшим в зале в качестве зрителя.

    «Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», – сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», – ответил Трамп, передает РИА «Новости»

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    3 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Блиновская подала заявление о банкротстве

    Арестованная блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

    Блиновская подала заявление о банкротстве
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере блогер Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, следует из картотеки суда.

    Уточняется, что заявление было подано в арбитражный суд Москвы, передает RT.

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

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    3 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки

    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.

    Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.


    Коментарии (9)
    3 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог настроить азиатские страны на такой же уровень поддержки, какой он получает от Запада, пишет газета Washington Post (WP).

    Эту попытку Зеленский предпринял во время своей поездки в Сингапур и на Филиппины, передает РИА «Новости».

    Намерение Украины вызвать такое же эмоциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось, говорится в материале газеты.

    По словам профессора Национального университета Сингапура Раджа Мохана, Азия не верит риторике Запада.

    Ранее в Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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