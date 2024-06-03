Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.9 комментариев
В России решили научить русскому языку детей мигрантов
В России анонсировали дополнительное обучение русскому языку детей мигрантов
В России могут ввести дополнительное обучение русскому языку детей мигрантов, а также специально для них организовать адаптационные курсы на базе общеобразовательных учреждений. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Как отмечено в тексте документа, довольно часто у несовершеннолетних мигрантов и их родителей отсутствует мотивация к изучению русского языка. Они не принимают российскую культуру и традиционные нормы поведения. При этом наблюдается несоответствие между уровнем знаний, полученных в стране исхода, и российским образовательными стандартами, передает ТАСС текст доклада.
В качестве рекомендаций по решению этих проблем было указано в первую очередь на необходимость корректировки действующего законодательства в сферах образования и миграционной политики с учетом потребности в повышении уровня владения русским языком, говорится в тексте доклада.
Как сообщалось ранее, президент Путин на встрече с детским омбудсменом Львовой-Беловой назвал безобразием действия органов опеки из-за сломавшейся печки в доме.