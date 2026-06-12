Путин заявил об уникальных видах оружия у российской армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что страна должна не просто реагировать на угрозы, а действовать на опережение.

«Нам, конечно, нужно не просто отвечать им на вызовы, которые формулируются и преподносятся в виде соответствующих видов вооружения в борьбе с нами, но нам нужно быть на шаг впереди», – указал президент.

Также он пояснял, что Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.