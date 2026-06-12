Путин назвал эффективной работу «народного ОПК»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«И кулибины наши, так называемый народный ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет… Вроде у ребят получается, будем стараться им оказать самую прямую поддержку», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также он заявил, что необходимо исключить излишнюю волокиту при разработке новых образцов.

«Я старался сделать так – Министерство обороны это подхватило – чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценное, получило поддержку и соответствующее финансирование», – пояснил президент.

По словам главы государства, наиболее востребованные для армии вещи закупаются в рамках государственного оборонного заказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи армии. Глава государства призвал поставлять наиболее эффективные образцы на вооружение в ускоренном формате.