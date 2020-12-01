Пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать

Универсальный десантный корабль США Bonhomme Richard спишут из-за повреждений, которые судно получило во время пожара летом в порту Сан-Диего.

«Нам нелегко далось это решение <...> После тщательного изучения ВМС приняли решение списать USS Bonhomme Richard <...> в связи со значительными повреждениями, полученными во время пожара в июле», – говорится в сообщении ВМС США в Twitter.

По оценкам военных, ремонт корабля обошелся бы в 3 млрд долларов, а сами работы заняли бы от пяти до семи лет. Вывод корабля из эксплуатации, его дезактивация, сбор деталей и буксировка обойдутся примерно в 30 млн долларов и займут от 9 до 12 месяцев, передает «Коммерсант».

В июле телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что пожар произошел не в результате взрыва. Сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог.