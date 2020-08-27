Пожар на десантном корабле ВМС США мог произойти из-за поджога

Поджог мог стать причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля «Бонэм Ричард» на базе ВМС США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в июле, сообщил источник в командовании.

Сообщается, что один из моряков допрашивается в качестве подозреваемого в умышленном поджоге, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Агентство подчеркивает, что к настоящему моменту он остается на свободе, ему не предъявлены обвинения.

Как сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на источник в министерстве обороны США, знакомый с расследованием, следователи считают, что пожар на Bonhomme Richard (LHD 6) мог произойти из-за поджога, передает РИА «Новости».

В июле телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что пожар произошел не в результате взрыва.