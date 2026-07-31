Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.2 комментария
Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским проблемы передачи крылатых ракет Tomahawk и технологий создания комплексов Patriot, и призвал прекратить конфликт на Украине.
Президент США в ходе личной встречи с Зеленским объяснил сложности поставок крылатых ракет и настоятельно рекомендовал положить конец затянувшемуся противостоянию, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась во вторник в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.
«Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk... Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», – подчеркнул глава администрации США.
«Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку», – заявил президент США. На слова одного из журналистов, что Москва якобы не демонстрирует такой готовности, он ответил: «Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку».
Президент США отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление трехсот ракет-перехватчиков Patriot.
Во время недавней встречи американский лидер призвал украинского лидера просто закончить войну.
До этого глава Белого дома отказался передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.