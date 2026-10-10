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Михалков заявил о развращающем влиянии сериалов на актеров
Режиссер Михалков заявил о профессиональном развращении актеров сериалами
Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что съемки в телевизионных сериалах профессионально расслабляют и развращают артистов, заставляя их ориентироваться исключительно на медийность.
Михалков во время пресс-конференции в Ставрополе отметил, что старается работать преимущественно с театральными артистами, передает ТАСС.
«Я стараюсь снимать только театральных актеров. Не потому, что они лучше, дело не в этом. Они знают, что такое репетиция, что такое поиски характера. Сериалы «развратили» артиста. Он приходит на площадку, со смартфона читает текст и идет в кадр», – заявил Михалков.
По его словам, самым страшным для таких исполнителей становится потеря медийности. Из-за этого они не могут начать играть другие роли, а когда надоедают зрителю, их перестают снимать.
Режиссер добавил, что долгое участие в одних и тех же проектах приводит к отождествлению артиста с его персонажем. В качестве исключения он привел свою дочь Анну Михалкову, которая выбирает непохожие друг на друга роли, сжигает за собой мосты и не боится потерять медийность.
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