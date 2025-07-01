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    Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    1 июля 2025, 11:40 Мнение

    Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев

    журналист

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    В эти дни мы получаем много отзывов на фильм «Мумия», вышедший в эфир телеканала «Спас» и собирающий залы по всей стране. Пишу этот текст в самолете из Екатеринбурга, где фильм собрал полный зал на более чем 500 мест. Хочу поблагодарить тех, кто выразил фильму слова поддержки, и попытаться ответить тем, кто выступил против.

    Мы понимали, что не все будут в восторге. Но поражает другое: неготовность или неспособность к диалогу. Авторы фильма предлагают свою позицию, основываясь на фактах без эмоций. Не оскорбляют, не используют эпитеты. При этом от оппонентов в подавляющем большинстве звучит брань, проклятья и угрозы или странные обвинения в желании «раскачать лодку». Особенно отличились те, кто на кураже решил высказаться о фильме еще до премьеры. В лучших традициях про «Пастернака не читал, но осуждаю».

    Кто лучше автора скажет, о чем фильм? Пожалуй, никто, согласитесь. «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт такого нетипичного способа захоронения, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного вокруг мумифицированного трупа псевдорелигиозного культа.

    В фильме мы, основываясь на фактах и свидетельствах современников тех событий, говорим о том, что лжерелигию эту надуло нам разными ветрами: из Лондона, из пустынь Междуречья и Египта, но уж точно она не относится к традиционным ценностям народов России. Она должна была их заменить, но, слава Богу, не смогла.

    И да, мы, создатели фильма, считаем, что центральный элемент этой навязанной извне лжерелигии, труп Ленина, не должен находиться на Красной площади. Если есть у нее адепты – пожалуйста, забирайте, делайте с ним что хотите, но не надо выдавать свои узкие интересы за общегосударственные ценности. Это не удалось полноценно сделать даже в период расцвета СССР с его мощнейшими идеологическим и репрессивным аппаратом.

    Весьма странно звучат упрёки в попытках «разделить общество во время СВО». Как военный корреспондент, регулярно работающий в зоне СВО с весны 2022-го, могу сказать, что именно сейчас и необходимо смотреть этот фильм. Чтобы победить, необходимо понимать причины начала войны, а они всегда делятся на внутренние и внешние.

    С внешними причинами, нашим извечным противостоянием с Западом и тягой части малороссов в ту сторону, более-менее понятно. Когда же речь заходит о внутренних причинах, оказывается, что мы в подавляющем большинстве не знаем, чьи действия стали причиной нынешнего кровопролития. Ужас для ленинцев в рамках СВО заключается в том, что Ленин – буквально архитектор этой трагедии. Кто создал УССР, присоединив к ней исконно русские Донбасс, Харьков, Одессу, Николаев, Киев? Кто запустил процесс насильной украинизации на этих землях? Кто вырастил чванливую «национальную элиту» из среды украинской компартии? Честный ответ на этот вопрос один: Ленин и его последователи.

    О бомбе, заложенной Лениным под фундамент российской государственности, говорил и Владимир Путин. Так зачем же мы держим в сердце страны того, кто хотел эту страну уничтожить и почти в этом преуспел? Зачем, проливая кровь в войне, которую Ленин запрограммировал своими решениями, мы в первую очередь восстанавливаем его бюсты в освобождённых городах? Что это, если не форма идеологической шизофрении?

    Да, мне иногда встречаются на бойцах шевроны с красным флагом. Но что они вкладывают в них? Постановления пленумов? Стенограммы съездов? Или просто тоску по сильному государству, империи, которую строил уже не Ленин и появление которой Ленин бы осудил? Это, кстати, и сделал на определённом этапе Троцкий, наиболее близкий к Ленину по духу.

    Давайте, дорогие ленинцы, разберемся и в том, на чьей стороне Ленин был бы в ходе СВО? Записался бы добровольцем в штурма? Собирал бы гуманитарку? Или бежал из страны, назвав СВО «империалистической войной за интересы элиты»? Ой, подождите, он ведь так и сделал. А чем в это время занимались его друзья-революционеры из числа «спящих», оставшихся на территории Российской империи? Подрывной деятельностью и разложением армии. Чем это закончилось, мы знаем.

    В рамках СВО мы вновь обретаем забытые образы. С новой силой проявляются знаменах лики Спаса Нерукотворного, Богородицы, святых князей. Идёт это снизу, по воле самих бойцов, которые в огне и дыме войны сами чувствуют, где пульс подлинной жизни, а где – мертвые формулы из агиток.

    Где подразделения имени Войкова, Землячки, Дыбенко, Папанина? Их нет, потому что в памяти о них нет силы и правды. Это тяжёлые образы нашей истории, с именами на устах которых не хочется идти в атаку и погибать.

    При этом никто из «левого» лагеря не занимается увековечиванием памяти настоящих героев советской эпохи: маршала Рокоссовского, героев Афганистана, Чкалова, Гастелло, Зорге. Где память о них? Нам, получается, эти имена ближе и дороже.

    Советская эпоха глубже и сложнее, чем кровавые семь лет правления Ленина. Этим фильмом мы не мажем чёрным цветом весь тот период, потому что сами так не считаем. Мы хотим призвать еще раз задуматься: мумифицированный труп агента иностранных спецслужб, заразившегося революционными идеями немецкого философа-богоборца – это точно наша традиционная ценность?

    Только отвечайте честно. В первую очередь сами себе.

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