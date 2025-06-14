  • Новость часаСилы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
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    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Путин: Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    31 комментарий
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    14 июня 2025, 08:39 • Новости дня

    В ДНР ликвидировали иностранных наемников при освобождении Петровского

    Tекст: Александра Юдина

    При освобождении населенного пункта Петровское в ДНР были ликвидированы иностранные наемники, сообщил командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер.

    По его словам, среди уничтоженных были наемники из Польши и Грузии. Найденные документы подтверждают присутствие наемников из разных стран, преимущественно из этих двух государств, передает РИА «Новости».

    Петер добавил, что во время зачистки позиций военные обнаружили большое количество трофейного вооружения. По его словам, среди изъятого оружия были штурмовые винтовки М-16, подствольные гранатометы, приборы ночного видения, а также документы наемников.

    Офицер также отметил, что все это вооружение теперь находится в распоряжении российских военных и будет ими использоваться.

    Ранее украинский пленный заявил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

    Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания тел иностранных наемников с целью их невозможной идентификации.

    Родственники иностранных боевиков, в том числе из Колумбии, Японии и Германии, иногда обращаются к российским волонтерским проектам.

    13 июня 2025, 15:10 • Новости дня
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю

    Press TV: Иран готовит удар по военным объектам Израиля

    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    @ Kobi Gideon/Gpo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

    По информации Press TV, база ВМС Израиля в Хайфе и штаб-квартиры израильских военных и разведывательных служб в Тель-Авиве определены как ключевые мишени для возможной атаки Ирана в ответ на недавние удары Израиля по Исламской республике, передает ТАСС. По данным источников телеканала, ответ Тегерана считается «неизбежным» и готовится в ближайшее время.

    Отмечается, что база ВМС в Хайфе считается главным пунктом базирования израильских военно-морских сил на Средиземном море, включает в себя значительную военную инфраструктуру и собственную верфь. Как уточняет телеканал, ежегодно в среднем 20 американских военных кораблей заходят в порт этой базы.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

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    13 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

    В сообщении в своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что его предупреждения о возможности ядерного противостояния не являются преувеличением. По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует реальность и скорость возникновения подобных угроз.

    «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он.

    Ранее посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил, что израильская операция против Ирана, нацеленная на уничтожение ядерной инфраструктуры, может завершиться в течение нескольких дней без перехода к долгосрочному военному конфликту.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 10:40 • Новости дня
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    @ Hamza Ali/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу утром иорданские военные перехватили несколько ракет и беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны.

    Как пишет государственное информагентство Petra со ссылкой на источник в Главном командовании ВС, военные самолеты были приведены в состояние повышенной боевой готовности для защиты неба над страной, передает ТАСС.

    При этом не уточняется, из какой страны были запущены сбитые ракеты и беспилотники.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар». Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей. Сообщалось, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.

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    13 июня 2025, 17:20 • Новости дня
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские службы безопасности сумели обманным путем заставить собраться командующих военно-космическими силами Ирана, чтобы нанести по ним удары, сообщает телеканал Fox News.

    Представитель израильских служб отметил, что была проведена целенаправленная операция по сбору информации о высших иранских военных, сообщил Fox News, передает РИА «Новости».

    Чиновник заявил телеканалу: «Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание».

    Он подчеркнул, что удалось узнать больше о ключевых фигурах командования и использовать эти сведения для влияния на их решения.

    Напомним, в результате израильских авиаударов по подземному командному центру на территории Ирана погибло более 20 руководящих офицеров Корпуса стражей исламской революции.

    Иранские военные официально сообщили о смерти командующего КСИР Хоссейна Салами после ночного ракетного удара, который был нанесен Израилем.

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    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 22:31 • Новости дня
    Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю

    Иран запустил третью ракетную волну атак по территории Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные приступили к третьему этапу ракетных ударов по территории Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

    Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран начал третью волну ракетных атак по Израилю в пятницу вечером, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRIB около 22.00 по московскому времени, указано, что началась третья волна ракетного удара.

    Иран подтвердил начало операции «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля. Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иран начал операцию против Израиля вечером пятницы, заявив о готовности ответить на удары по Тегерану.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль пожалеет о своих действиях.

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    13 июня 2025, 15:32 • Новости дня
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак процитировал халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, реагируя на события на Ближнем Востоке.

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, процитировав халифа Омейядов Муавию ибн Абу Суфьяна, передает ТАСС.

    Дипломат опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) следующие слова: «Везде, где мой бич достаточен, я не буду использовать свой меч, везде, где мой язык достаточен, я не буду использовать свой бич. Даже если между мной и людьми будет связь хотя бы на волос, я не позволю нас разделить. Омейядский халифат».

    Как отмечают эксперты, эта цитата иллюстрирует политические принципы халифа, который предпочитал мир и дипломатические методы силовым решениям. После цитаты Баррак подчеркнул, что даже в моменты напряженности всегда остается возможность для диалога и поиска мирных решений.

    Ранее Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Тегеран пообещал жесткий ответ и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

    Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль этим нападением взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану

    Американские и европейские СМИ оценили последствия авиаудара Израиля по Ирану

    Мировые СМИ отреагировали на удар Израиля по Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые СМИ уделили особое внимание последствиям удара Израиля по иранским объектам и возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

    Американские, европейские и ближневосточные СМИ оперативно отреагировали на авиаудары Израиля по Ирану, передает «Коммерсантъ».

    Ближневосточные издания подчеркивают, что атака произошла на фоне эскалации напряженности, и считают ответ Ирана вопросом времени.

    «Этот акт неспровоцированной агрессии совершается на фоне все более враждебной риторики израильских лидеров», – пишет Tehran Times, отмечая, что иранский ответ может изменить баланс сил в регионе.

    The New York Times анализирует, насколько атака Израиля затормозит ядерную программу Ирана, и подчеркивает риск последствий в виде выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    The Guardian отмечает, что удары по Ирану практически сорвали попытки президента США Дональда Трампа договориться с Тегераном и существенно осложнили дипломатические усилия.

    The Times of Israel ссылается на официальное заявление Армии обороны Израиля, которая назвала атаку «упреждающим ударом» против экзистенциальной угрозы, исходящей от иранской ядерной программы.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на международно-правовой аспект, отмечая, что превентивные удары допускаются только при наличии явной угрозы, а в данном случае доказательств подготовки нападения со стороны Ирана нет.

    Le Monde подчеркивает отсутствие поддержки Израиля со стороны США в публичных заявлениях, однако отмечает, что стратегическое партнерство между странами сохраняется. Эксперты уверены, что ситуация может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

    Ранее в ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

    Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

    Иранский атомный сектор сообщил, что не намерен сворачивать проекты после ударов, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.

    Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли новые удары по иранским ядерным объектам и прилегающим районам.

    Израиль вновь атаковал завод по обогащению урана в иранском Натанзе, передает ТАСС. По сообщениям иранского государственного телевидения, удары были также нанесены по окрестностям городов Тебриз и Шираз.

    В результате атак никто не пострадал, ущерб оказался незначительным, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. «К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Власти Ирана заверили, что критические объекты, включая ядерные комплексы, продолжают функционировать в штатном режиме. Местные СМИ отметили, что воздушная тревога в нескольких районах страны была объявлена после начала атак.

    До этого сообщалось, что в иранском Натанзе объект по обогащению урана получил повреждения в результате атаки, утечки радиации или химикатов за пределы завода не обнаружено.

    Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 18:05 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара

    Военный эксперт Онуфриенко: Освобождение Комара дает российским войскам свободу маневра

    Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение населенного пункта Комар в ДНР позволяет российским войскам развивать наступление на север, чтобы перерезать трассу М30, снабжающую укрепрайоны противника в Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. В пятницу министр обороны Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением Комара.

    «Оборона противника в районе расположения населенного пункта Комар в Донецкой народной республике (ДНР) была взломана еще весной. Это произошло возле населенных пунктов Федоровка и Веселово. Российские военные вышли на правый берег реки Мокрые Ялы, но противник, успев завернуть фланг своей обороны и зацепившись за населенный пункт Комар, а также за находящуюся рядом с ним  Перестройку, более месяца продолжал удерживать здесь оборону. Бои за Комар шли около двух недель непосредственно в самом населенном пункте», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Продвигаясь от Федоровки, российские войска обошли Комар восточнее и развили наступление от села Днепроэнергия, а затем «уже широким фронтом, наступая с юга и с востока, снова на Комар»: «Судьба менее укрепленной Перестройки тоже сомнений не вызывает – это вопрос одного-двух дней. Таким образом, освобождение Комара позволяет в дальнейшем продвигаться на север», – уверен эксперт.

    По его словам, с учетом одновременного продвижения в ДНР наших частей после освобождения Богатыря и Алексеевки, а за ними Зеленого Поля и Дачного и выхода соединений в Днепропетровскую область – фактически получается «метла», «которая сметает противника из целого ряда населенных пунктов вдоль границы с частичным заходом в Днепропетровскую область – вплоть до Удачного и Котлино».

    «А это уже новая фаза окружения Покровско-Мирноградской агломерации и возможность развития нашего наступления – двигаться дальше на север, перерезая трассу М30 – основную трассу снабжения противника в этом укрепрайоне», – добавил собеседник.

    Кроме того, освобождение Комара оставляет за российскими войсками свободу маневра, потому что в случае продвижения не на север, а на запад «мы широким заходом через Днепропетровскую область выходим во фланг украинской группировки, которая сейчас держит оборону на Запорожском фронте, опираясь на такие укрепрайоны, как Гуляйполе и Орехово и ему подобные».

    «Причем со стороны Днепропетровской области эти укрепрайоны практически не защищены. Не говоря уже о том, что это перерезает их основные трассы снабжения. Наша свобода выбора ставит противника перед дилеммой, куда дальше будет развиваться наше наступление. Прикрыть все направления у него не хватит сил, поэтому освобождение Комара трудно переоценить», – подчеркнул Онуфриенко.

    Что касается освобождения Яблоновки в Сумской области и завершения боев в Юнаковке, «то это позволяет продвигаться с севера к реке Олешня, которая пока еще прикрывает Сумы». «Речь идет о наступлении на Сумы, которое ведется узким фронтом», – добавил спикер.

    В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 336-й бригады морской пехоты с успешным освобождением населенного пункта Комар. Министр отметил, что военнослужащие соединения с первых дней спецоперации образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, подтверждая славное наследие фронтовиков. Он подчеркнул: «Сегодня гвардейцы 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи», – подчеркнул Белоусов.

    Об освобождении Комара подразделениями группировки «Восток» ранее сообщило Минобороны. По данным ведомства, в результате наступательных действий в ДНР группировки «Центр» также было освобождено село Коптево. Таким образом, за прошедшую неделю российские военнослужащие заняли в ДНР пять населенных пунктов, в том числе Петровское и Алексеевку. Сейчас российская армия вышла на западную границу республики и продолжает наступать на территории Днепропетровской области.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области.

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    13 июня 2025, 17:12 • Новости дня
    В Иркутске задержали женщину за видео с «пожеланиями смерти» бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске 35-летняя жительница города Шелехова задержана после размещения в интернете видео с оскорблениями бойцов СВО и негативными высказываниями про День России.

    Жительница Иркутской области была задержана после публикации в социальных сетях видео с оскорблениями в адрес бойцов спецоперации на Украине и негативными высказываниями о Дне России, передает РИА «Новости».

    В ролике она публично оскорбляла российских военных, желала им смерти и заявляла, что их дети якобы «будут мучиться». Также женщина заявила, что День России – праздник, «которым не нужно гордиться».

    По данным регионального управления МВД, задержанной оказалась 35-летняя бывшая бортпроводница из города Шелехова, имеющая судимость. При задержании она вела себя агрессивно, несколько раз пыталась скрыться от полиции и отказалась самостоятельно открыть дверь, сославшись на поломку замка. В итоге спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специнструментов.

    Женщину доставили в психоневрологический диспансер для установления возможного опьянения или употребления запрещенными веществами. В настоящее время ее действиям дается правовая оценка, проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных сил России. С ней работают следователи Следственного комитета.

    Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Владислава Бакальчука из-за его высказываний о влиянии спецоперации на Украине на российский бизнес.

    Юморист Артемий Останин включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после обвинения в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам участников спецоперации.

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    13 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении
    Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении
    @ UNI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Британии индийского происхождения Вишваш Кумар выжил в катастрофе Boeing 787 в Индии и поделился деталями происшествия и своего спасения.

    Кумар, рассказал о своем спасении телеканалу DD News, передает ТАСС. Он отметил, что не понимает, как остался в живых, и что его спасение называют чудом, поскольку все остальные пассажиры и члены экипажа погибли.

    Кумар сообщил, что занимал место 11A возле аварийного выхода, и описал, как после взлета самолет «застрял» в воздухе, а затем врезался в здание. «Я даже не могу поверить, что я выжил. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и огляделся, я понял, что жив. Я до сих пор не могу понять, как я выжил», – рассказал он.

    По словам Кумара, его левая рука была обожжена в пожаре после аварии, а люди рядом с ним погибли на его глазах. Он увидел аварийный выход и решил попытаться выбраться, после чего ему удалось спастись.

    Напомним, число жертв авиакатастрофы пассажирского Boeing 787 Dreamliner на западе Индии превысило 310, среди погибших есть находившиеся на земле. В результате катастрофы один человек остался в живых.

    В сети появилась запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета из индийского аэропорта.

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    13 июня 2025, 09:31 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о намерении отреагировать на удары Израиля, которые привели к гибели гражданских, военных и ученых на территории Ирана.

    Заявление правительства Ирана о готовности жестко ответить на действия Израиля опубликовало агентство ТАСС. Власти страны подчеркнули, что удары Израиля по иранской территории привели к гибели гражданских лиц, в том числе ученых, и военных.

    В официальном заявлении говорится: «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты – террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий мы дадим жесткий ответ этому террористическому режиму».

    В документе отмечено, что позиция иранского общества и властей по вопросу о необходимости ответа на атаку полностью совпадает, и внутренний консенсус по этому поводу достигнут.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

    В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

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    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

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    13 июня 2025, 18:45 • Новости дня
    Умер народный артист России Михаил Янко
    Умер народный артист России Михаил Янко
    @ teatr-tolstogo.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни, сообщили в правительстве Липецкой области.

    Правительство Липецкой области сообщило о смерти народного артиста России Михаила Янко на 75-м году жизни, передает ТАСС.

    Власти региона выразили соболезнования его родным, близким и коллегам, отметив, что Янко был выдающимся актером, посвятившим сцене более 40 лет и создавшим множество запоминающихся образов в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого.

    Особое место в его творчестве занимали герои из произведений Антона Чехова; за роль Астрова в спектакле «Дядя Ваня» в 1985 году Михаил Янко был удостоен Государственной премии РСФСР.

    В пресс-службе также подчеркнули, что Янко отличался не только талантом артиста, но и был наставником для молодых коллег, служа примером преданности театру и мастерству для нескольких поколений липецких актеров.

    Михаил Янко родился в 1950 году в Воронеже, учился в детской редакции литературно-драматических передач на местном телевидении, первой его ролью на экране стал персонаж Пуделя Артемона из «Золотого ключика» Алексея Толстого. С 1965 года он играл в Театре юношеского творчества при Дворце культуры Воронежского авиационного завода, а в 1971 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В разные годы он выступал на сценах Ульяновского драматического театра и МХАТа им. А.М. Горького, но основная часть его творческой жизни прошла в Липецке.


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