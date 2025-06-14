ILNA сообщило о взрыве близ иранской авиабазы в провинции Хамадан

ILNA: Взрыв произошел близ иранской авиабазы в провинции Хамадан

Tекст: Ирма Каплан

«Территория близ Асадабада, Хамадан, была атаковано», – сказано в подписи к посту с видео.

До этого агентство сообщило, что три волны иранских ракет были выпущены по Израилю всего за 15 минут. Израильская газета Yediot Aharonot подтвердила это.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.