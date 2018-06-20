Число приехавших в Россию мигрантов значительно сократилось

В 2017 году приток мигрантов в Россию уменьшился на 19%, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как говорится в докладе ОЭСР, в 2017 году в Россию приехало 212 тыс. мигрантов, что на 19% меньше, чем годом ранее, когда приток составил 262 тыс. человек. Больше всего приезжают из Украины, Казахстана, Узбекистана и Армении, передает РИА «Новости».

При этом увеличилось число покидающих Россию. В 2017 году, указано в докладе, из страны уехало 377 тыс. человек, тогда как в предыдущем году – 313 тыс. В ОЭСР связывают это с «оттоком трудовых мигрантов, не продливших свои разрешения на работу из-за негативных экономических условий».

Кроме того, сократилось число натурализованных граждан на 4%. В основном, новый паспорт получили переехавшие из Украины, Казахстана, а также Армении, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, в июне Минтруд предложил в 2019 году ввести квоту на привлечение мигрантов в строительную сферу.

Ранее МВД предлагало освободить граждан Белоруссии и Украины от экзамена по русскому языку при получении гражданства.