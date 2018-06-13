Минтруд предложил ввести квоту на трудовых мигрантов в строительстве

Минтруд предложил в 2019 году ввести квоту на привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства в размере 80% от общей численности работников, занятой в этой сфере.

Об этом говорится в проекте распоряжения о квотах на трудовых мигрантов на 2019 год, подготовленном Минтрудом.

В аналогичном распоряжении правительства на 2018 год, которое действует в настоящее время, пункта о квотах на мигрантов в сфере строительства нет. Таким образом, в пункт 1 проекта распоряжения на 2019 год вошел новый, 10-й подпункт, в котором перечисляются виды деятельности для привлечения трудовых мигрантов и размер квоты, передает ТАСС.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что квота в размере 80% согласована с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также органами исполнительной власти субъектов России. В настоящее время ограничений на привлечение иностранных работников в этой сфере нет.

В 2016 году в Госдуме уже предлагали распространить на всю Россию опыт Новосибирской области, где глава региона запретил мигрантам, имеющим трудовые патенты, работать по целому ряду специальностей. Тогда газета ВЗГЛЯД сообщала, что ограничения для гастарбайтеров вряд ли увеличат число рабочих мест.