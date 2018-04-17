МВД предложил освободить украинцев и белорусов от экзамена по русскому

МВД предлагает освободить граждан Украины и Белоруссии от сдачи экзамена по русскому языку при получении гражданства, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

Во вторник прошло заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека «Собирание соотечественников во благо России» с участием Кирилловой.

«Родилось предложение освободить граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение звания носителя русского языка. Считаем, что эта инициатива – она у нас уже оформлена в качестве законопроекта – будет двигаться», – передает РИА «Новости» слова Кирилловой.



Тем временем руководитель Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД РФ Олег Мальгинов заявил, что потенциал для роста числа возвращающихся в Россию соотечественников есть, но существует ряд проблем.



«Потенциал нарастает. Это связано с русофобией, это связано с давлением на русский язык. И этот потенциал будет, я думаю, в том числе из дружественных стран нарастать», – сказал Мальгинов.

Он отметил, что существуют проблемы, связанные с тем, что в некоторых странах власти боятся оттока квалифицированных кадров и не поддерживают российскую инициативу.



Мальгинов, отметил также, что важным является то, что некоторые регионы России не торопятся принимать решение по соотечественникам.



Он подчеркнул, что важно обсуждать программу переселения соотечественников из-за рубежа, при этом за счет переселения соотечественников невозможно решить демографические проблемы страны.

Напомним, в июне 2014 года приказом министерства образования и науки России были выделены несколько уровней владения русским языком для мигрантов и разные нормативы по количеству необходимых слов для разных категорий приезжих. Мигрантам в России достаточно будет знать 850 слов на русском языке, чтобы получить право работать. А для получения российского гражданства потребуется знать 1300 слов.