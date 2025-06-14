JP сообщил о двух погибших и более 70 пострадавших от взаимных с Ираном атак

Два человека погибли и более 70 ранены после двух ночей ирано-израильских ударов

Tекст: Ирма Каплан

После иранской ракетной атаки на горячую линию в районе Гуш-Дан поступило множество звонков, сообщило Управление пожарной охраны и спасения Израиля в пятницу вечером.

«Пожарные команды были отправлены в два основных района, один в Тель-Авиве и один в Рамат-Гане, после того, как поступили сообщения о пожарах из-за авиаударов», – пишет Jerusalem Post (JP).

Тель-Авиву был нанесен значительный ущерб, в Рамат-Гане есть повреждения зданий, и пострадавшие люди, оказавшиеся в ловушке из-за обрушений, сказано в материале.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Ynet сообщил о двух погибших на израильской стороне в результате иранских ударов.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.