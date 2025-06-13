Белоусов поздравил морпехов с освобождением населенного пункта Комар в ДНР

Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.