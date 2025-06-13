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Белоусов поздравил морпехов с освобождением населенного пункта Комар в ДНР
Глава Минобороны Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 336-й бригады морской пехоты по случаю успешного освобождения населенного пункта Комар в Донецкой народной республике.
Поздравление адресовано командованию и личному составу 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты, сообщает Telegram-канал Минобороны.
В поздравлении министр отметил, что военнослужащие соединения с первых дней спецоперации образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, подтверждая славное наследие фронтовиков. Он подчеркнул: «Сегодня гвардейцы 336 отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи».
Белоусов выразил благодарность личному составу за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что бригада с честью продолжит защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Ранее Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 283-го мотострелкового полка по случаю освобождения населенного пункта Редкодуб Донецкой народной республики. В мае Белоусов поздравил бойцов 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского.