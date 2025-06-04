Министр обороны Белоусов поздравил бойцов 283-го полка с освобождением Редкодуба

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением Редкодуба, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Он отметил, что воины полка в упорных боях продемонстрировали образцы храбрости, самоотверженности, решительно нанося поражение противнику и не оставляя шансов боевикам киевского режима.

Белоусов подчеркнул, что за проявленное мужество и героизм многие военнослужащие награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Он отметил, что подвиги павших воинов всегда останутся в памяти.

Глава Минобороны выразил благодарность военным за успешное выполнение боевых задач, верность долгу и выразил уверенность, что полк продолжит надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Запад» зачистили дома села Редкодуб ДНР от остатков украинских подразделений и установили российские флаги.

В ведомстве также уточнили, что штурмовые группы использовали весь арсенал стрелкового вооружения, овладели позициями противника и зачистили здания и сооружения от украинских формирований.

В ведомстве подчеркнули, что после освобождения села военнослужащие мотострелковых отрядов установили флаги России. Во время операции бойцы 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии уничтожили боевую технику и огневые точки ВСУ при поддержке авиации, артиллерии и ударных беспилотников.

В Минобороны России также заявили, что подразделения продолжают наступление, постепенно выбивая украинских военных из населенных пунктов и укрепленных позиций, захватывая трофеи и беря бойцов ВСУ в плен.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики.