Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Редкодуба в ДНР
Министр обороны Белоусов поздравил бойцов 283-го полка с освобождением Редкодуба
Министр обороны ндрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 283-го мотострелкового полка по случаю освобождения населенного пункта Редкодуб Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением Редкодуба, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Он отметил, что воины полка в упорных боях продемонстрировали образцы храбрости, самоотверженности, решительно нанося поражение противнику и не оставляя шансов боевикам киевского режима.
Белоусов подчеркнул, что за проявленное мужество и героизм многие военнослужащие награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Он отметил, что подвиги павших воинов всегда останутся в памяти.
Глава Минобороны выразил благодарность военным за успешное выполнение боевых задач, верность долгу и выразил уверенность, что полк продолжит надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Запад» зачистили дома села Редкодуб ДНР от остатков украинских подразделений и установили российские флаги.
В ведомстве также уточнили, что штурмовые группы использовали весь арсенал стрелкового вооружения, овладели позициями противника и зачистили здания и сооружения от украинских формирований.
В ведомстве подчеркнули, что после освобождения села военнослужащие мотострелковых отрядов установили флаги России. Во время операции бойцы 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии уничтожили боевую технику и огневые точки ВСУ при поддержке авиации, артиллерии и ударных беспилотников.
В Минобороны России также заявили, что подразделения продолжают наступление, постепенно выбивая украинских военных из населенных пунктов и укрепленных позиций, захватывая трофеи и беря бойцов ВСУ в плен.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики.