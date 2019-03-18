Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет перечень информации, к которой может быть ограничен доступ. Так, запрет вводится на распространение в Сети «недостоверной общественно значимой информации», которая распространяется под видом достоверной, и создает при этом угрозу «причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, массового нарушения общественного порядка» или угрозу функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности или связи и т.д.

При рассмотрении законопроекта о борьбе с фейковыми новостями принимались поправки. Так, интернет-СМИ получили право самостоятельно удалять ложную информацию до блокировки. Зарегистрированным изданиям дают сутки на удаление недостоверной информации. Кроме того, убрана размытая формулировка «иные тяжкие последствия» – представлен четкий список. Также решено не требовать отзыва лицензии у СМИ за фейковые новости.

Кроме того, разделена ответственность в зависимости от тяжести последствий.

«Новый закон будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику в каком-нибудь городе», – пояснял в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов.

По его словам, список последствий теперь «закрытый, исчерпывающий» и добавить туда что-либо невозможно. Ашманов выразил мнение, что «большинство обычных фейков под новый закон не подпадут».

Член СПЧ Кирилл Кабанов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что закон о борьбе с фейками необходим.

«Проблема существует – это реальная опасность, связанная с обеспечением массовых мероприятий. Я вот сегодня журналистов спрашивал, много ли примеров саморегулирования они знают – ну, пожурить могут. Поэтому юридические механизмы нужны; как они будут разрабатываться, это уже другой вопрос», – заметил Кабанов.

На прошлой неделе Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о борьбе с фейками. Эксперты объясняли газете ВЗГЛЯД необходимость принятия этого закона, отмечая, что количество фейков с каждым годом растет.