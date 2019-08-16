В управляющей компании рассказали о судьбе аварийного А321 в поле у Жуковского

Решение относительно буксировки самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на поле возле аэропорта Жуковский, пока не принято, сообщил первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин.

«Думаем, что в течение трех-четырех дней будет принято решение, какие дальше действия будут производиться с самолетом. Потому что необходимо сейчас, чтобы следственные группы закончили все необходимые мероприятия, и в последующем будет приниматься решение: или его будут каким-то образом перетаскивать сюда, на территорию аэродрома, или разбирать на месте. Решение на сегодняшний момент пока не принято», – передает ТАСС слова Солодилина.

Он добавил, что сейчас судно обследуют и решают вопрос о его дальнейшей пригодности для ремонта.

Тем временем коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов рассказал, что судьбу самолета решит комиссия из компании Airbus.

«Сейчас комиссия будет решать, что с ним будет... Есть специальная комиссия. Прилетела компания Airbus. Она будет принимать решение, потому что это их функция. Если он подлежит ремонту, то будет выплачена страховка. Мы в Шереметьево (можем) взять специальное оборудование. Поднимем самолет, будем его перевозить. Там дальше эксперты будут заниматься», – передает РИА «Новости» ответ Скуратова на вопрос о судьбе самолета.

В то же время он добавил, что борт, скорее всего, уже не будет летать.

Ранее экипаж самолета вернулся в Екатеринбург. Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен, а также извинился перед пассажирами.

Напомним, в пятницу сообщалось, что Георгий Мурзин, второй пилот самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», в четверг совершившего аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский, попал в больницу с ушибами груди.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД