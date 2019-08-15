Командир A321 из Жуковского высказался о жесткой посадке лайнера

Решение о посадке А321 в поле у Жуковского было принято после выхода из строя второго двигателя, заявил командир экипажа Дамир Юсупов.

«Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли. Высота была незначительная. Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает <...> у меня появилось решение – сажать самолет только перед собой», – пояснил Юсупов телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

Командир экипажа отметил, что подготовка борта к вылету прошла в штатном режиме.

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», – добавил Юсупов.

Напомним, самолет А321 столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.