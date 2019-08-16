Второй пилот самолета из Жуковского попал в больницу

Георгий Мурзин, второй пилот самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», в четверг совершившего аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский, попал в больницу с ушибами груди, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Московской области. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. Всех пассажиров эвакуировали. На борту находились 226 пассажиров.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.