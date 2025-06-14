Восемь контратак ВСУ отразили за сутки бойцы группировки войск «Север»

Бойцы группировки войск «Север» отразили за сутки восемь контратак ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«За сутки противник предпринял восемь безуспешных контратак: одну в районе Кондратовки, три около Андреевки, одну у Новониколаевки и три в окрестностях Садки. Всего в восьми контратаках противник задействовал свыше 50 человек, из которых свыше 20 уничтожены, остальные сбежали в обратном направлении», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».

Бойцы также ликвидировали три штурмовые группы ВСУ со средствами связи на Волчанском и Липцовском направлениях.

По данным канала, мотострелки группировки ведут ожесточенные бои в Новониколаевке, куда противник перебросил новые подразделения. Подразделения ВДВ продвигаются в Юнаковке,зачищая приграничные лесополосы, также десантники продвинулись в лесном массиве около Яблоновки.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – уточнили в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. А днем ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. До этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.