Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.31 комментарий
Восемь контратак ВСУ отразили за сутки бойцы группировки войск «Север»
Бойцы группировки войск «Север» отразили за сутки восемь контратак ВСУ
Военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, в которых противник задействовал более 50 человек.
«За сутки противник предпринял восемь безуспешных контратак: одну в районе Кондратовки, три около Андреевки, одну у Новониколаевки и три в окрестностях Садки. Всего в восьми контратаках противник задействовал свыше 50 человек, из которых свыше 20 уничтожены, остальные сбежали в обратном направлении», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».
Бойцы также ликвидировали три штурмовые группы ВСУ со средствами связи на Волчанском и Липцовском направлениях.
По данным канала, мотострелки группировки ведут ожесточенные бои в Новониколаевке, куда противник перебросил новые подразделения. Подразделения ВДВ продвигаются в Юнаковке,зачищая приграничные лесополосы, также десантники продвинулись в лесном массиве около Яблоновки.
«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – уточнили в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. А днем ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. До этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.