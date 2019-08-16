Экипаж севшего в поле под Жуковским самолета вернулся в Екатеринбург

Экипаж самолета, совершившего экстренную посадку в поле под Жуковским, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Они вернулись, они отдыхают», – сказали РИА «Новости» в компании про экипаж, отвечая на вопрос о том, вернулся ли пилот домой, в Екатеринбург.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.