Число пострадавших при посадке самолета в поле достигло 74 человек

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета в кукурузном поле в Подмосковье возросло до 74 человек, сообщают медицинские службы.

«За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – передает ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших, в том числе 17 детях.

Самолет А321 «Уральских авиалиний» в четверг вылетел из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту. Судно сразу после взлета столкнулось со стаей птиц, один двигатель загорелся. В итоге пилот решил посадить самолет на кукурузное поле, не выпуская шасси.

Лайнер не будут восстанавливать.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «чуде», произошедшем на кукурузном поле под Москвой.