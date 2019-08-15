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15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Валяние в грязи обеспечило американцам моральную победу

«Три дня музыки и мира» могли привести к трагедииФото: Warner Bros/Zuma/Global Look Press
Ровно 50 лет назад начался легендарный фестиваль «Вудсток», ставший для США историческим событием. Он мог стать чем-то совсем другим – кровавой трагедией, тем более, что изначально о нем отзывались как об угрозе для всей Америки. Что за конфликт скрывался за «Вудстоком»? Почему его называли «коммунистическим шабашем»? И какую роль во всем этом сыграл Рокфеллер? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...

А может, всё-таки повернуть реки?

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России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
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              Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

              Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное поле   15 августа 2019, 11:58
              Фото: Ольга Шаврова/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

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              Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта.

              Из Москвы в Симферополь ежедневно вылетают десятки рейсов, пассажирам одного из них сегодня не повезло. Самолет А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» начало трясти сразу после взлета, в салоне мигали лампы, потом заглохли двигатели и через несколько минут произошла жесткая посадка на кукурузном поле.

              Причиной аварии по предварительной версии стало попадание чайки в двигатель – при взлете самолет столкнулся со стаей этих птиц.

              Уже опубликованы видеозаписи, на которых слышно, как птица попадает в двигатель, сам момент посадки также зафиксирован одним из пассажиров на камеру смартфона.

              Сведения о пострадавших поначалу поступали противоречивые: говорилось о четырех, десяти, и, наконец, 23 госпитализированных из числа 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Погибших нет.

              В связи с этой аварией, разумеется, сразу вспомнилась катастрофа самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево, который после попадания молнии вернулся в аэропорт, но загорелся после аварийной посадки. Тогда поначалу не было информации о жертвах, а пилотов называли героями за то, что они в принципе смогли посадить лайнер.

              Через несколько часов выяснилось, что жертв – больше половины находившихся на борту (41 из 78). Официальные результаты расследования до сих не опубликованы, но по мнению экспертов, ничего героического в поведении пилотов не было, они совершили серьезные ошибки, из-за которых погибли люди.

              Также после той катастрофы в соцсетях была развернута настоящая информационная война против самолета SSJ-100, который называли «недоработанным» и «опасным для пассажиров», а Росавиацию призывали запретить его использование. Редкие здравые голоса о том, что вины самолета в произошедшем нет, были не слышны, как и напоминания о том, что по-настоящему опасный для пассажиров самолет называется «Boeing 737 Max 8».

              В случае с сегодняшней аварийной посадкой претензий к самолету пока что нет, как и к пилотам. Комментаторы вспоминают «чудо на Гудзоне» – аварийную посадку на воду самолета A320 после вылета из Нью-Йорка. Пилот Чесли Салленберг, которого в снятом по этой истории художественном фильме сыграл Том Хэнкс, после столкновения со стаей канадских казарок при вылете из аэропорта Нью-Йорка посадил самолет на воды реки Гудзон. Все пассажиры были эвакуированы, пострадали 78 человек, 24 были госпитализированы, никто не погиб.

              Несмотря на удачный исход дела, американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) предъявил Салленбергу обвинения в том, что он напрасно рисковал жизнями пассажиров, так как самолет мог бы дотянуть до двух ближайших аэропортов. Однако по итогам компьютерного моделирования чиновники были вынуждены признать, что экипаж Салленберга принял оптимальное решение, при посадке на землю самолет мог разбиться.

              Аэропорт «Жуковский» расположен прямо на берегу реки Москвы, однако взлетно-посадочная полоса направлена в другую сторону, так что вариантов у командира экипажа Дамира Юсупова не было – он посадил самолет посреди кукурузного поля.

              Политики, эксперты и пассажиры самолета пока что наперебой хвалят командира воздушного судна. Пассажиры оставляют благодарственные комментарии на странице Юсупова «Вконтакте» и в собственных аккаунтах в соцсетях.

              Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, откуда родом «Уральские авиалинии», написал на своей странице в Instagram:

              «Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои».

              Генерал-полковник авиации, депутат Госдумы Николай Антошкин назвал действия пилотов абсолютно верными. «Если бы они разворачивались – они бы упали, просто не долетели бы до полосы. Поэтому они и выбрали поле. Без двух двигателей посадить самолет очень сложно. Возможности посадки в данном случае зависят от качества самолета, от его аэродинамики. Если качество хорошее, то можно планировать и сажать. Но в любом случае пилоты и экипаж достойны наград», – уверен депутат.

              Аналогичную точку зрения высказал в интервью газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР Олег Смирнов. По его словам, «при сложившейся ситуации такой исход – это просто чудо, которое сотворил командир корабля», пилоты сработали самым грамотным образом. «В таких условиях сажать самолет крайне сложно, это геройский поступок командира корабля и экипажа. В истории гражданской авиации немало случаев, когда попадание птиц в турбины заканчивалось катастрофами», – напомнил Смирнов.

              При этом, он отметил, что попадание птиц в турбины двигателей самолетов – очень распространенный случай в авиационной практике: «Нет практически ни одного дня, чтобы этого не происходило. Исходы разные, в большинстве случаев самолет продолжает движение. Обычно меры в районе аэропортов предпринимаются и работают, птиц отпугивают. Очень большое значение имеет состояние экологии, чтобы не было болот, свалок и других привлекательных мест для птиц», – сказал эксперт.

              Радио «Говорит Москва» со ссылкой на своего слушателя Армена опубликовало информацию, что в районе ВПП находится большая свалка. Авиаэксперт Валерий Постников в интервью газете ВЗГЛЯД также заявил, что свалки неподалеку от аэропортов увеличивают вероятность для самолета встретиться с птицами.

              Видимо, имеется в виду полигон ТБО, а также свалка, в которую превращены берега озера Глушица. Однако, как видно на карте, до полигона и озера около полутора километров от ближайшей точки ВПП, а как мы уже знаем из видеозаписей, столкновение произошло уже после взлета, и самолет в этот момент удалялся от свалки.

              Напомним, что гражданский аэропорт «Жуковский» находится на территории знаменитого Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Отсюда взлетало большинство советских и российских военных и гражданских самолетов, проходивших испытания в ЛИИ. Нынешний случай столкновения с птичьей стаей с последующей аварийной посадкой – первый в истории и ЛИИ, и аэропорта.

              В любом случае, согласно правилам расследования авиапроисшествий, экипаж пока что отстранен от полетов, следователи изучат все версии, в том числе и возможное влияние близости свалки на появление стаи чаек на пути самолета.

              Пассажирам потерпевшего аварию самолета предложили либо вылететь в Симферополь позднее из аэропорта Домодедово, либо сдать билеты.

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