Авиаэксперт: Свалки возле аэропортов серьезно угрожают безопасности полетов

«Есть целый комплекс мероприятий, который должен проводиться и на самом аэродроме, и на прилегающих территориях, чтобы минимизировать шансы попадания птиц в турбины двигателей. Для этого есть орнитологическая служба», – заявил газете ВЗГЛЯД независимый авиаэксперт Валерий Постников, комментируя столкновение самолета Airbus А321 со стаей чаек возле Жуковского.

По мнению исполнительного директора Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерия Постникова, удачная посадка самолета Airbus А321 является «крайне редким случаем». «Посадить без двигателей такую машину, да еще и после взлета с полными баками – это мастерство, конечно», – подчеркнул Постников.

«Столкновение со стаей птиц произошло на самом неприятном участке, когда самолет полностью заправлен и имеет максимальный взлетный вес. Потому все действия экипажа в этой ситуации великолепны», – добавил эксперт.

Он отметил, что экология в вопросах безопасности полетов играет важную роль. Кроме того, есть целый комплекс мероприятий, который должен проводиться и на самом аэродроме, и на прилегающих территориях, чтобы минимизировать шансы попадания птиц в турбины двигателей.

Постников рассказал, что тридцать лет назад он был свидетелем борьбы за ликвидацию свалки рядом с Жуковским.

«Неизвестно, ликвидировали ее или нет, однако в любом случае свалки неподалеку от аэропортов повышают шансы на попадание птиц. Есть орнитологическая служба, которая этим должна заниматься. Специальная комиссия все эти моменты должна рассматривать, какие там есть отпугивающие акустические установки, есть ли соколы и другие птицы. Но, разумеется, принять меры можно только на ограниченном пространстве, не по всей Московской области», – заключил эксперт.

Тем временем слушатель радиостанции «Говорит Москва» Армен рассказал, что чайки, попавшие в двигатель самолета и ставшие причиной жесткой посадки воздушного судна, появились в вблизи аэропорта Жуковский из-за свалки. «Там рядом большая свалка, там столько этих чаек летает. Огромное количество. Я не знаю, как там самолеты летают вообще, как не сталкиваются [с чайками]», – сказал он.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

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