Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета

Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.

Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

«Стальные нервы, конечно, у этих пилотов. И выдержка. И профессионализм. Посадить без шасси, «на брюхо» так, что не разрушился фюзеляж, и не было возгорания. И это невозмутимое и спокойное «идем правее на солнце», как будто они только что не совершили чудо. Парни настоящие герои. Тут и добавить нечего», – написал журналист Андрей Медведев в Telegram.

В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян особенно выделила одного из пилотов.

«В моем личном рейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов», – написала она в Telegram.

На странице губернатора Свердловской области в Instagram, где он называет имена членов экипажа, пользователи оставили более 100 благодарственных комментариев.

«Нужно наградить ребят за их высокий уровень профессионализма. Горжусь своими земляками!» – отмечает один из пользователей.

«Герои России. Большое спасибо, что спасли столько жизней! Молодцы!!» – пишет другой.

«Страшное позади! Экипажу низкий поклон!!! Невозможно представить, что испытали люди. Для них это второй день рождения!» – указал пользователь.

«Девочки, любое чудо – это результат чьего-то труда. В случае утренней посадки самолета в чистом поле, двух отличных пилотов. Спасибо им большое за их работу», – пишут пользователи Telegram-канала.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram также опубликовал пост, в котором благодарит пилотов.

«КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин!!!!! Вы просто Герои и Короли!!!!! Спасибо, парни!!!!! И чуваку, который кукурузу посеял, тоже спасибо!!!!! Всем жизнь!!!!!» – пишет Губерниев.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.