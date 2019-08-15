Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета

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15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Валяние в грязи обеспечило американцам моральную победу

«Три дня музыки и мира» могли привести к трагедииФото: Warner Bros/Zuma/Global Look Press
Ровно 50 лет назад начался легендарный фестиваль «Вудсток», ставший для США историческим событием. Он мог стать чем-то совсем другим – кровавой трагедией, тем более, что изначально о нем отзывались как об угрозе для всей Америки. Что за конфликт скрывался за «Вудстоком»? Почему его называли «коммунистическим шабашем»? И какую роль во всем этом сыграл Рокфеллер? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
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На смену сионистскому заговору пришел русский

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

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          • У меня нет дачи

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              Блогеры восхитились пилотами севшего в поле рядом с Жуковским самолета

                 15 августа 2019, 11:30
              Фото: vk.com/zhuleb
              Текст: Евгения Шестак

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              Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.

              Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

              «Стальные нервы, конечно, у этих пилотов. И выдержка. И профессионализм. Посадить без шасси, «на брюхо» так, что не разрушился фюзеляж, и не было возгорания. И это невозмутимое и спокойное «идем правее на солнце», как будто они только что не совершили чудо. Парни настоящие герои. Тут и добавить нечего», – написал журналист Андрей Медведев в Telegram.

              В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян особенно выделила одного из пилотов.

              «В моем личном рейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов», – написала она в Telegram.

              На странице губернатора Свердловской области в Instagram, где он называет имена членов экипажа, пользователи оставили более 100 благодарственных комментариев. 

              «Нужно наградить ребят за их высокий уровень профессионализма. Горжусь своими земляками!» – отмечает один из пользователей. 

              «Герои России. Большое спасибо, что спасли столько жизней! Молодцы!!» – пишет другой.

              «Страшное позади! Экипажу низкий поклон!!! Невозможно представить, что испытали люди. Для них это второй день рождения!» – указал пользователь.

              «Девочки, любое чудо – это результат чьего-то труда. В случае утренней посадки самолета в чистом поле, двух отличных пилотов. Спасибо им большое за их работу», – пишут пользователи Telegram-канала.

              Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram также опубликовал пост, в котором благодарит пилотов.

              «КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин!!!!! Вы просто Герои и Короли!!!!! Спасибо, парни!!!!! И чуваку, который кукурузу посеял, тоже спасибо!!!!! Всем жизнь!!!!!» – пишет Губерниев.

               

              Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.


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