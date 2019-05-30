Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?

Российская госпрограмма обеспечения безопасности полетов не обновлялась с 2008 года и не соответствует международным требованиям. Об этом в среду заявил генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме. По его словам, серьезные проблемы в российской авиационной отрасли обозначила недавняя катастрофа в Шереметьево.

«Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», – возмущался генпрокурор.

Кроме того, благодаря прокурорским проверкам выяснилось, что с 2017 года от полетов отстранили 550 пилотов и аннулировали 160 летных свидетельств, отметил Чайка. Были закрыты два авиационных учебных центра. В ходе проверок вскрывались «факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения».

В своей речи Чайка также раскритиковал Минтранс за срыв разработки необходимых нормативных правовых актов, в том числе регламентирующие подготовку персонала.

«Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов», – цитирует Чайку РИА «Новости».

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек. Как уже писала в середине мая газета ВЗГЛЯД, появляется все больше свидетельств того, что причиной катастрофы была ошибка экипажа.

Так, телеканал НТВ ранее опубликовал видео аварийной посадки – и на записи видно, как лайнер несколько раз ударяется о взлетно-посадочную полосу, а затем вспыхивает. Специалисты уже заявляли, что это явление на авиажаргоне называется «прогрессирующий козел» и свидетельствует о грубейших нарушениях, допущенных экипажем при посадке. Подобную ошибку при посадке, как правило, допускают курсанты первого года обучения.

Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации. Именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова, который ранее дал интервью газете ВЗГЛЯД.

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Президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов видит проблему в нехватке преподавательского состава: опытные инструкторы уходят на пенсию, а новые не приходят из-за низких зарплат. «Зачастую преподавателями остаются бывшие курсанты», – сказал Дельдюжов газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, кое-где проблемы отчасти решаются. В Ульяновском училище недавно закуплены тренажеры для обучения полетам на современных самолетах Airbus A320, Boeing 737, «но преподавателей больше не стало».

«Закупили самолеты – австрийские «Даймонды», но они для первоначального обучения не приспособлены. Маленькие, с пластмассовым корпусом, рассчитаны на опытных пилотов. Самолеты для обучения надо «бить», чтобы учиться исправлять то же «козление», чтобы не было такого, как в Шереметьево. А на «Даймондах» это нереально», – объяснил президент ШПЛС.

В итоге из 200 выпускников училища пилотские свидетельства получают от силы человек 70, а все остальные остаются с дипломом. «Они не отлетали положенные часы и обязаны еще год, а то и полтора отлетать после окончания училища. Из-за этого многие бросают, им надо устраиваться на работу, жить на что-то... Отсюда возникает дефицит пилотов», – пояснил Дельдюжов.

Сейчас в России осталось два высших летных училища – в Санкт-Петербурге и Ульяновске – и три средних. Все частные училища позакрывали. «Только одному «Аэрофлоту» требовалось в прошлом году, по моим расчетам, 850 пилотов (запрос на 336 пилотов висел прямо на сайте Росавиации, и компания еще докупала 42 самолета). А 850-900 человек – это весь годовой выпуск всех российских училищ», – говорит собеседник.

С тем, что российская авиация переживает непростые времена, согласен и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что госпрограмма по обучению гражданской авиации должна меняться.

«Необходимо добавить некоторые программы, которые проходят летчики-испытатели. Программы эти достаточно широкие, речь идет об испытаниях на большие скорости, на различные ситуации. Это опыт, который бы очень пригодился. Ощущения на тренажерах и самолетах отличаются. Сейчас, к сожалению, такие программы не используют», – сказал Таскаев.

Он посетовал, что в настоящее время гражданских пилотов готовят в основном на тренажерах. «А на них психологическое состояние совсем другое, чем в полете», – добавил собеседник. При этом система обучения пилотов в России и на Западе схожи, отметил Таскаев. «Там тоже больше обучаются на тренажерах – с целью экономии средств», – пояснил он.

«Во всем мире сегодня утрачен навык пилотирования и визуально, и по приборам, причем.

Летчики разучились летать. Нужно с этим что-то делать!»

– призывает вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.

«Пилотирование визуально – это когда я вижу землю, небо, облака, деревья. Работа по приборам – когда я ничего не вижу за остеклением кабины, я ограничен видимостью приборной доски, на которой есть только цифры. Мы летали с автопилотами, без компьютерных программ, но приходили к совершенству, получали допуск к полетам при минимальной видимости, в тумане, при видимости 400 метров», – вспоминает Малиновский.

Сегодня в училища поступают по целевому набору из таких авиакомпаний, – таких, как Аэрофлот, S7. Что это за целевой набор? Они предлагают для поступления в училища свой список. У этих «блатных» уровень баллов ЕГЭ заниженный. И выпускают таких придурков-недоучек, которые в школе кое-как учились. 90% из них отсеиваются на первом курсе, но 10% просачиваются, и эти полудурки потом летают», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, среди курсантов появилось и слишком много детей высокопоставленных родителей. «В авиации это недопустимо, нельзя этого делать. Это убийцы потенциальные! Мало того, они мешают способным талантливым ребятам, которые рвутся в небо», – возмущается Малиновский.

Игорь Дельдюжов видит один из способов решения проблем с обучением наших пилотов – это более активное сотрудничество летных училищ с авиакомпаниями. По его мнению, компании могли бы, например, за свой счет переучивать перспективных будущих выпускников управлять современными Boeing и Airbus.

«К выпуску из училища такие курсанты подходят уже переученные. Придя на работу, они сразу начинают летать с инструктором. Это дает большую экономию времени при подготовке пилотов. Это хорошая практика, но это работает только в отношении нескольких человек, которых компания берет, всех остальных учить некому. Надо открывать новые курсы в авиакомпаниях, чтобы доводить до кондиции «полуфабрикат» из училищ. Но это дополнительная нагрузка на перевозчиков, в том числе и финансовая», – подытожил Игорь Дельдюжов.