Авиароботы превращают летчиков в недоучек

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
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            Авиароботы превращают летчиков в недоучек

            Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллекта   7 мая 2019, 20:40
            Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Андрей Резчиков

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            Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.

            Как рассказали во вторник источники в следственной группе, сотрудники СК и Росавиации уже выявили несколько других ошибок экипажа самолета «Сухой Суперджет», потерпевшего катастрофу в воскресенье в Шереметьево. Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова стало ясно, что после приземления они открыли в кабине боковое окно. Теоретически это действие могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения.

            Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели сразу после посадки – и те «работали до того момента», пока не заглохли при тушении пожара, написал РБК. В адрес летчиков уже звучали другие упреки – за то, что они не выработали топливо и с явным превышением скорости совершили посадку, что и привело к трагедии. Начата проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота». Помимо действий самих пилотов изучается работа наземных служб Шереметьево.

            Сообщалось, что электронные системы авиалайнера отказали из-за удара молнии. Летчикам, которые традиционно при посадке во многом полагаются на автоматику, пришлось сажать самолет, что называется, полностью вручную. Но то, как в итоге произошла посадка, позволяет подозревать крайне низкую квалификацию летчиков. Возможно, привыкнув к электронным помощникам, они уже не могли справиться без них?

            За последние несколько лет именно низкая квалификация пилотов стала причиной многих авиакатастроф. Как возмущался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, капитан лайнера «Боинг-737», разбившегося в аэропорту Казани в 2013 году, вообще не имел права садиться за штурвал. В СК подозревают, что многие учебные центры в России занимались банальной торговлей пилотскими дипломами, и некоторые из них, возможно, действуют до сих пор. Один из пилотов Як-42, разбившегося в 2011 году под Ярославлем с хоккейной командой «Локомотив» на борту, имел поддельный допуск к полетам. Претензии к подготовке пилотов возникали ранее и у Росавиации, которая проводила аудит деятельности авиационных учебных центров и в итоге два года назад аннулировала 409 свидетельств авиаперсонала.

            Эксперты отмечают, что современные летчики почти разучились производить ручное пилотирование, а компьютерные программы, управляющие самолетами, порой дают сбой. И это не их вина – суть в том, что современные лайнеры по сути превратились в летающие компьютеры. Косвенно это признал и концерн Boeing, чьи самолеты дважды падали в последнее время. Компания признала, что автопилот не работал исправно на всех самолетах, доставленных клиентам. Это подтвердил лично генеральный директор компании Деннис Муйленбург, который согласился, что вина за катастрофы 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии лежит на программном обеспечении.

            Что же могло стать причиной трагедии с Sukhoi Superjet 100? Сбой программы или низкая подготовка пилотов?

            «Никакого опыта у летчиков, летающих сегодня на Boeing и Airbus, где есть программа, практически нет. Летчики разучились ручному визуальному пилотированию»,

            – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.

            По мнению эксперта, версия о вине экипажа в трагедии с Sukhoi Superjet 100 вполне обоснованна. По его словам, раньше пилот набирался опыта год за годом. Однако современному пилоту не хватает практики визуального управления самолетом, так как он постоянно использует автоматические и программные средства. Малиновский пояснил, что пилоты за время перелета, например, из Москвы в Нью-Йорк лишь одну–две минуты физически управляют самолетом в начале и в конце полета, а все остальное время самолет ведет компьютерная программа.

            С ним солидарен и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он объяснил газете ВЗГЛЯД, что в нынешних реалиях летчики не чувствуют свой самолет «пальцами», как было раньше. «Это попытка сделать из командира корабля компьютерного оператора. Командир корабля фактически теряет навыки ручного пилотирования, и в случае отказа электроники все кончается трагедией», – сказал Смирнов.

            Эксперт тоже подозревает, что катастрофа в Шереметьево произошла из-за ошибки пилотирования. Без электроники сейчас не обойтись, все самолетостроение в мире сейчас ориентировано на автоматику, а над проблемой нехватки пилотами опыта физического управления самолетом «сейчас уже задумываются во всем мире, в том числе в Международной организации гражданской авиации», отметил Смирнов.

            С Малиновским и Смирновым не согласен главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Он считает, что прогресс не остановить и все равно полагаться надо на автоматику, а не на ручное управление. Однако в любом случае пилоты обязаны уметь сажать любой самолет в том числе вручную.

            «Во время учебы основную часть времени пилотов учат именно ручному управлению. Другое дело, что на практике, уже в воздухе, предпочтение они отдают автоматическим системам. Современная электроника на несколько порядков надежнее и точнее человека и ошибается на порядки реже», – сказал Гусаров газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что аэропорт Шереметьево, например, имеет третью категорию посадки с практически нулевой видимостью, при которой «ни один человек посадить самолет руками не сможет».

            При этом эксперт согласился, что программы подготовки пилотов стоит пересмотреть. Он напомнил, что командир Sukhoi Superjet 100 не был новичком и налетал семь тысяч часов, что немало. По его мнению, нередко даже опытных пилотов подводит самоуверенность.

            «Можно вспомнить самоуверенность экипажа во время катастрофы во Внуково, когда они перелетели взлетно-посадочную полосу и врезались в Киевское шоссе. Командир просто считал, что ему никто не указ. Или катастрофу самолета, в которой погибла ярославская хоккейная команда. Огромный опыт был и у первого, и у второго пилотов», – напомнил Гусаров.

            Вечером во вторник телеканал РЕН ТВ обнародовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета. Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в самолет как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется. «Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», – говорил командир.

            Расшифровка также косвенно указывает на вину экипажа, поскольку технически лайнер продолжал работать штатно. Вероятно, у летчиков попросту сдали нервы. Гусаров уверен, что трагедии в Шереметьево можно было избежать, поскольку для нее «даже предпосылок не было». «Самолет был управляем. Его можно было успешно посадить, даже с учетом удара молнии и отказа аппаратуры. Не было ни одного катастрофического отказа. Самолет вообще мог лететь дальше в Мурманск и приземлиться там», – подытожил Гусаров.


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