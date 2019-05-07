Заслуженный пилот СССР призвал повышать навык ручного управления самолетом

«Командир корабля фактически теряет навыки ручного пилотирования, и в случае отказа электроники все кончается трагедией», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он рассказал, что послужило причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 и почему уровень подготовки пилотов постоянно падает.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов назвал неприемлемой ошибкой мировой авиации передачу электронике функций пилота.

«Это попытка сделать из командира корабля компьютерного оператора. Командир корабля фактически теряет навыки ручного пилотирования, и в случае отказа электроники все кончается трагедией», – сказал Смирнов.

Примерами трагедий, которые произошли по вине экипажа, эксперт назвал крушение «Боингов» в Эфиопии и в Индонезии. «Самолетостроение сейчас ориентировано на автоматику, и никто при этом не задумывается, что будет, когда автоматика откажет», – подчеркнул собеседник, добавив, что катастрофа в Шереметьево, по всей видимости, произошла из-за ошибки пилотирования.

В то же время он подчеркнул, что без электроники сейчас не обойтись, поэтому над проблемой нехватки пилотами опыта физического управления самолетом «сейчас уже задумываются во всем мире, в том числе в Международной организации гражданской авиации».

«Я был поражен кадрами, на которых показано, как приземлялся Sukhoi Superjet 100. Он не приземлялся, он ударился о взлетно-посадочную полосу, потом три раза оторвался от ВПП и затем был уже не управляем – грохнулся так, что превысил все мыслимые нагрузки.

Конструкция начала разрушаться, в том числе и топливные баки, полилось топливо и возник этот ад. Самолет, как говорят в школе пилотов, «козлил» – инструктор за такое всегда ставит курсанту двойку. Но комиссия должна разобраться, в чем была причина такой грубой посадки», – подытожил Олег Смирнов.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет

